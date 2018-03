Československo medzi TOP krajinami: Bol by to pekný bor*el, keby nás predstihli Nemci!

Remekov let bol bez pochýb úspechom československého výskumu. Napriek tomu sa nad ním vznášalo množstvo dohadov. Jedným z nich bolo napríklad to, prečo vlastne dostal prednosť pred druhým mužom, ktorý sa na let pripravoval, Oldřichom Pelčákom. Kolovalo o tom množstvo fám a dohadov. Napríklad ten, že Remek letel preto, že jeho otec bol Slovák, matka Češka, takže bol vlastne autentický Čechoslovák.

Let československého občana do kozmu bol taktiež chápaný ako manifestácia československo-sovietskeho priateľstva. Skutočnosťou ale ostáva, že Československo sa v tom čase veľmi významne podieľalo na programe výskumu vesmíru Interkosmos. Približne na rovnakej úrovni boli NDR a Poľsko. Prednosť ale nakoniec dostalo Československo. "Pretože to by bol pekný bordel, keby skôr leteli Nemci, ktorí prehrali vojnu!" povedal Pelčák pred rokmi časopisu Týden.

História Remekovho letu sa začala písať v roku 1976, keď vojenskí lekári povolali na lekárske prehliadky osemdesiat pilotov. Hustým sitom prehliadok prešli štyria, medzi nimi bol okrem Remeka a Pelčáka i neskorší šéf českého letectva Ladislav Klíma a Michal Vondroušek. Po mnohomesačnom tvrdom výcviku dvoch posádok nakoniec len niekoľko dní pred štartom Praha rozhodla, že poletí Remek.

Kozmická loď s Remekom na palube mala pôvodne odštartovať pre komunistov v symbolický deň 25. februára, teda na výročie Víťazného februára, kvôli technickým problémom sa však od kozmodrómu v kazašskej stepi odlepila 2. marca 1978. Po štarte potom zamierila k orbitálnemu komplexu Saljut, na ktorom kozmonauti strávili osem dní vyplnených prácou aj televíznym prenosom. Na Zem sa prvá medzinárodná vesmírna posádka vrátila 10. marca 1978. Remek bol 87. človekom v kozme, pred ním sa tam pozrelo 43 sovietskych kozmonautov.

Vladimír Remek sa narodil 26. septembra 1948 v Českých Budejoviciach v rodine generála letectva. V roku 1970 absolvoval letecké učilište v Košiciach, pôsobil ako stíhač vo Zvolene. V rokoch 1972 až 1976 študoval na sovietskej vojenskej leteckej akadémii J. A. Gagarina v Monine pri Moskve. Od roku 1967 do roku 1990 bol členom KSČ, angažoval sa vo Zväze československo-sovietskeho priateľstva. S armádou sa rozlúčil v hodnosti plukovníka v roku 1995, keď po nezhodách odišiel z vedúcej funkcie v Múzeu letectva a kozmonautiky v Prahe-Kbeloch. Potom pracoval viac ako päť rokov ako obchodný zástupca ČZ Strakonice v Moskve a generálny riaditeľ spoločného podniku CZ-Turbo-GAZ v ruskom Nižnom Novgorode. Následne sa stal obchodným riaditeľom českého veľvyslanectva v Rusku. V roku 2004 bol zvolený na komunistickej kandidátke za poslanca Európskeho parlamentu, mandát obhájil v roku 2009. V roku 2013 ho prezident Miloš Zeman presadil za veľvyslanca v Rusku, poverovacie listiny predal v januári 2014, čím sa oficiálne ujal funkcie. Vo funkcii skončil tento rok v januári a odišiel do dôchodku.

Remek je druhýkrát ženatý, z každého manželstva má jednu dcéru. V roku 2001 prežil pád vojenského vrtuľníka, na ktorého palube cestoval spoločne s americkým astronautom Eugenom Cernanom.