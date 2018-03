Chcete zvýšiť plat? Ak dodržíte týchto päť KROKOV, môžete ho mať

AUSTRÁLIA - Dostatočné ocenenie je síce niečo, čo nám právom patrí, ale málokto z nás má pocit, že je v práci ocenený tak, ako by si naozaj zaslúžil. Ekonóm pritom hovorí, že sme to práve my, kto môže všetko zmeniť a k vysnívanej mzde by sme sa mohli prepracovať aj vďaka týmto radám.

Väčšina Slovákov žije z ruky do úst. Stačí, aby prešli dva-tri týždne od výplaty a peniaze sú fuč. Niet sa čo diviť. Kým životné náklady stúpajú závratným tempom, nárast miezd svojou rýchlosťou pripomína pochod lenivého slimáka. Austrálsky finančný poradca Lloyd Vickery tvrdí, že za našu mzdu sme zodpovední aj my. Jej výška totiž odzrkadľuje, na koľko sa ceníme a koľko sme ochotní obetovať zamestnávateľovi. Ak by sme vraj viac pritvrdili vo vyjednávaní ohľadom ocenenia našej práce, dostali by sme viac.

Lloyda vraj šokuje najmä postoj žien k tejto téme, pretože sa hanbia zapýtať si viac, len aby sa pred zamestnávateľom neukázali v zlom svetle. Podľa neho nie je pritom na dojednaní vyššej mzdy nič zlé. Je to spôsob, ako sa predať a ak sa dobre predáte, dostanete aj lepšie zaplatené. "Navyše ľudia veľa rozmýšľajú o tom, ako požiadať vedenie firmy o zvýšenie platu. V tomto smere im chýbajú základné komunikačné zručnosti. Je to pritom celkom jednoduché a stačí, ak dodržíte týchto päť bodov."

Poznajte svoju hodnotu

O plate by ste sa vraj mali otvorene porozprávať s vašimi kolegami, ktorí sú na podobnej pozícii ako vy. Zistite, koľko dostávajú oni a porovnajte to s vaším príjmom. Ak sa vám zdá, že sú lepšie ocenení, neváhajte a choďte sa na všetko spýtať kompetentných, aby vám to odôvodnili. Možno na to majú opodstatnené dôvody a možno ide iba o nespravodlivé rozdiely. Preto si všetko overte.

Sledujte svoj pracovný výkon

"Pozrite sa na náplň svojej práce a urobte si zoznam všetkých vecí, ktoré robíte nad rámec toho, čo by ste mali," radí Vickery. Všetko potrebujete mať na papieri, aby ste dokázali vedenie presvedčiť o tom, že zvýšenú mzdu si naozaj zaslúžite. Samotnému verbálnemu vyjednávaniu musí predchádzať písomná žiadosť. Inak vedenie na vaše požiadavky do najbližšej porady zabudne.

Pred vyjednávaním si pripravte všetky argumenty

Ak už pôjdete vašu žiadosť obhájiť, nezabudnite si starostlivo pripraviť všetky fakty, aby ste stíhali reagovať na otázky a poznámky nadriadených. Ak si však šéf aj naďalej myslí, že vaše argumenty nie sú dostatočné, spýtajte sa ho na tri veci, ktoré máte urobiť pre to, aby sa vám po polroku plat navýšil. Aspoň uvidíte, či má vedenie skutočný záujem riešiť váš problém a či máte šancu na prilepšenie.

Načasovanie konverzácie

Rozhovor s nadriadeným si netreba iba naplánovať, ale ho aj správne načasovať. Je iba na vás, ako sa rozhodnete a či vás do všetkého tlačí čas, alebo počkáte, kým sa vašich argumentov nahromadí viac. Niektorí svoj zoznam odovzdávajú po roku, iní skôr. Záleží na okolnostiach. Hlavne sa nenechajte odradiť pri prvom neúspechu a po čase opäť skúste vyjednávať.

Hlavne to urobte

Ak naozaj cítite, že ste nedostatočne ocenení, hlavne s tým niečo urobte. Musíte si dôverovať a kým nič nevyskúšate, šéf si sotva spomenie, že váš plat by sa mal navýšiť. Myslite na seba, nepodceňujte sa, verte si a najmä: urobte to!