Zistenie vedcov, ktoré prekvapí: Mnoho zvierat zvládne túto dôležitú vec lepšie ako človek

Ilustračné foto

NEW YORK - Každú noc počas obdobia párenia sa žabí samčekovia stredoamerického druhu Engystomops pustulosus pustia do hudobnej produkcie vo svojom rybníčku, aby celé hodiny do okolia vysielali správu o svojej milostnej túžbe. Hnedí žabiaci sú sotva veľkí ako olúpaný pekanový orech, ale ich volanie je dlhé a dynamické. Ich spev, ktorý znie dosť podobne ako phaser zo Star Treku, končí krátkym, melodickým drnknutím, napísal spravodajský server The New York Times.