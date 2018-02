VIDEO Chlapec sa na palube lietadla správal ako šialený: Nočná mora, mali by z neho vyhnať diabla!

NEWARK - Pasažieri na palube lietadla letiaceho z Nemecka do amerického New Jersey zažili osemhodinovú nočnú moru. Príčinou bol malý chlapec, ktorý dostal záchvat zúrivosti a počas celej cesty vydával démonický škrekot. Cestujúcich doslova pobúril a chlapcovi, ktorý sa nevedel spratať do kože, odkazujú, aby navštívil exorcistu.

Celý incident je zachytený na videu, ktoré natočil jeden z nespokojných pasažierov. Cestujúci si ešte pred vstupom do lietadla všimli nezvyčajné správanie chlapca, no dúfali, že sa na palube upokojí. Opak bol pravdou. Behal po celom lietadle, vydával pri tom škrekľavý zvuk a zavŕšil to vyšplhaním sa na sedačku. Jeho matka vyvinula len minimálne úsilie na to, aby sa ho snažila upokojiť. Viac ju zaujímalo pripojenie na wi-fi, aby mohla synovi zapnúť jeho iPad a poč

​

"Bola to nočná mora, pane Bože, osem hodín škreku a kriku," vyhlásil jeden z pasažierov po pristátí. "Bohužiaľ, podobné prípady sa stávajú čoraz častejšie, trucovité deti a vyčerpaní rodičia," okomentovali incident užívatelia na internete.

Viacerí ľudia si myslia, že by kompetentné osoby nemali dovoliť lietadlu vzlietnuť, pokiaľ vedia, že sa na palube nachádza problémové dieťa. Niektorí dokonca chlapca poslali za exorcistom, aby z neho vyhnal démona.