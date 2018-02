Blondínku (26) pálilo oko, myslela si, že je to vypadnutá mihalnica: Omyl, oči plné červov

Abby Beckleyová

OREGON - Keď Abby Beckleyová pocítila pichľavú bolesť v oku, myslela si, že je to zablúdená vypadnutá mihalnica. Po pretretí oka však našla na prste nález, ktorý ju takmer priviedol do šialenstva a lekárov do rozpakov. Tento objav prekvapivo viedol ešte k ďalšiemu a väčšiemu.