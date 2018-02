Čo čaká ľudstvo podľa čínskeho kalendára: Tento rok by mali prísť samé dobré veci

Pes je jedenástym znamením čínskeho horoskopu a bude vládnuť až do 4. februára 2019, keď ho vystrieda pracovité a veľkorysé prasa. Ku každému znameniu patrí v čínskom kalendári aj konkrétny prvok, pre rok 2018 a znamenie psa je to zem. Podľa astrológov by malo v roku zemského psa dojsť ku zlepšeniu sociálnych a ekonomických pomerov. Hlavnými témami by mali byť spravodlivosť, etické zachádzanie, empatia a podvedomie. Pes je totiž symbolom energetickej premeny neusporiadaných a nevedomých myšlienok.

Ľudia narodení v roku psa (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994 a 2006) sú verní, čestní a šľachetní, s pevnými morálnymi zásadami. Vedia udržať tajomstvo. Napriek tomu má toto znamenie problémy s dôverou k ostatným a tendenciu vidieť problémy černobielo. Pes môže byť tvrdohlavý a trochu sebecký. Vládne ostrým jazykom, ktorým vie vášnivo hájiť svoje rozhodnutia. Od prírody je pes idealista, občas sa ale premení na cynika, zmietaného pochybnosťami či úzkosťami. O majetok sa príliš nestará, napriek tomu nemá problémy s financiami. Býva dobrým vodcom. V láske je otvorený a čestný. Hodia sa k nemu ľudia narodení v znamení koňa, tigra a králika. Naopak sa k nemu nehodia ľudia narodení v znamení draka a kozy.

V roku psa sa narodili napríklad americkí prezidenti George Bush mladší a Bill Clinton, modelka Claudia Schifferová, herci Sylvster Stallone, Tommy Lee Jones či Matt Damon, Sharon Stoneová, Andie MacDowellová, Jennifer Lopezová, tenista André Agassi a speváci David Bowie i Michael Jackson.

Sviatky jari alebo nového roku sú najvýznamnejším sviatkom roku pre Číňanov, Taiwancov, Vietnamcov, Singapurcov, Kórejcov a Japoncov a sú porovnateľné s našimi Vianocami. Oslavy trvajú pätnásť dní. Ľudia si navzájom želajú dlhý a šťastný život, obdarúvajú sa peniazmi a darčekmi zabalenými v červenom papieri. Červená je totiž farbou šťastia a života a príjemcovi má zaistiť požehnaný rok. Dôraz sa kladie aj na poriadok v dome pred začiatkom nového roku a ozdobné dekorácie.

Šesťdesiatročný kalendár je v ázijských krajinách používaný spolu s gregoriánskym. Počas šesťdesiatich rokov sa päťkrát opakuje rok zvieraťa podľa poradia v zverokruhu. Tento dvanásťročný cyklus sa ďalej kombinuje s päťročným cyklom, kedy sa striedajú elementy (kov, voda, drevo, oheň a zem), a s dvojročným cyklom, kedy sa strieda kladný a záporný princíp jin a jang. Začiatok nového roku je pohyblivý a nastáva počas prvého novu po vstupe Slnka do súhvezdia Vodnára, medzi 21. januárom a 20. únorom gregoriánskeho kalendára.

Vznik najstaršieho kalendára v ľudskej histórii sa datuje od roku 2637, prípadne 2636 pred naším letopočtom, kedy ho zaviedol legendárny Žltý cisár (Chuang Ti) menovaním dvanástich zvierat ako svojich strážcov. Podľa legendy stál pri zrode kalendára Buddha, ktorý zvolal všetky živočíchy, aby sa s ním prišli rozlúčiť, než opustí Zem. Dostavilo sa ich len dvanásť a za odmenu im Buddha prisúdil vládu v čase v poradí, v akom prišli: myš (krysa), byvol, tiger, králik (zajac), drak, had, kôň, ovca (koza), opica, kohút (moriak), pes a prasa.