Päť dôvodov, prečo máme vetry a prečo niektoré tak strašne zapáchajú

Gastroenterologička rozoberá vo svojej štúdii tému, ktorá verejnosti určite nevonia. A to doslova. Zamerala sa totiž na problematiku uvoľňovania plynov z nášho tela. Tie sa derú von aj situáciách, keď to vôbec nie je vhodné a vtedy nám nezostáva nič iné, len všetko v tele pridržať, aby sme sa vyhli spoločenskému faux pas. Prečo a kedy sa plyny uvoľňujú? Ako to môžeme ovplyvniť či regulovať? A z akého dôvodu ich niekedy cítime viac a inokedy menej? Odpovede na tieto otázky zhrnula lekárka do piatich bodov.

Cestovanie v lietadle

Podľa Raymondovej zmena nadmorskej výšky rozhádže celé telo, tráviaci trakt nevynímajúc. A kým si v priemere odfúkneme v bežný deň približne šestnásťkrát, v lietadle nás môže nadúvať oveľa častejšie.

Príliš veľa zeleniny

Aj vaša snaha o zdravý jedálniček môže končiť plynovou katastrofou. Veľa ľudí si totiž neuvedomuje, že trávenie zeleniny nie je u každého rovnaké a mnohým spôsobuje problémy. Čokoľvek, čo naše tenké črevo nespracuje, prechádza do hrubého čreva a tam spustí poriadnu víchricu. Navyše zápach plynov namiešaných zo surovej zeleniny hodnotí odborníčka ako smradľavú biologickú zbraň. Ak teda túžite znepríjemniť život všetkým na okolí, natlačte sa cibuľou, brokolicou, karfiolom, strukovinami, kapustou alebo klíčkami.

Príliš veľa vzduchu

Vzduch, ktorý do nášho tela dostaneme žuvaním žuvačky alebo sýtenými nápojmi, sa musí nejako dostať von po tom, ako nafúkne zažívací systém. V porovnaní s plynmi namiešanými zo zeleniny je však takmer neškodný a jeho zápach nijako neotravuje okolie.

Vstrebávanie niektorých druhov potravín

Rovnako ako surová zelenina, aj niektoré druhy pečiva dokážu naštartovať v našom tele tornádo. Niektorí pociťujú problémy po konzumácii bielej múky, iní zasa nedostatočne spracujú celozrnné produkty. Treba si preto vybrať to správne, aby sme sa vyhli zbytočným problémom.

Vážne zdravotné problémy

Hoci Raymondová v prvých štyroch bodoch popísala dôvody uvoľňovania plynov, ktoré môžete ovplyvniť, je tu ešte jedna vec, ktorá až taká zábavná a ovplyvniteľná nie je. Vaše časté nadúvanie môže totiž signalizovať vážne zdravotné problémy, ako napríklad celiakiu alebo syndróm dráždivého čreva. A v takomto prípade vôbec neplatí, že kto prdí, zdravie si tvrdí, a vy by ste mali vyhľadať odborného lekára.