FOTO Vystrašení obyvatelia zbadali na oblohe ohnivú čiaru: Na zem dopadli tri záhadné gule

LIMA - Minulú sobotu prekvapila obyvateľov Peru záhadná svetelná čiara, ktorá sa tiahla po oblohe medzi mestami Tingo Maria a Pucallpa, ktoré sú vzdialené približne 185 km od seba. O to väčší šok zažili roľníci v andskom regióne Puno, keď potom na zemi našli tri záhadné predmety, ktoré si dávali do súvisu s meteoritom.

Romulo Barros, šéf požiarnej služby v brazílskej obci Cruzeiro do Sul, povedal, že miestne navigačné centrum uviedlo, že žiariaci objekt na oblohe bol pravdepodobne meteorit. Dodal, že sa predpokladá, že objekt spadol v pohraničnom regióne medzi brazílskym štátom Acre a Peru. Barros potvrdil, že v čase incidentu neboli vo vzdušnom priestore žiadne medzinárodné lety.

Meteorológ Alejandro Fonesca z Federálnej univerzity v Acre však informoval, že žiadny pád meteoritov sa v tejto oblasti nepredpokladal. Ohnivá guľa mohla byť podľa neho tvorená kozmickým odpadom. "Keď sa úlomky dostanú do atmosféry, dôjde k intenzívnemu treniu, a to spôsobí, že sa zapália. To sa mohlo stať," vysvetlil pre miestne médiá.

Peruánske letecké sily v utorok informovali, že tri objekty, ktoré našli roľníci, by mohli byť nádrže zo satelitu.