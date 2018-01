O pár dní sa mala vydávať: Dievčina nakrútila svoju samovraždu na VIDEO a poslala svojmu ex

ROHINI - Desivé video, na ktoré je momentálne upriamená pozornosť v celej Indii, zachytáva mladú ženu, ktorá so zúfalým výrazom na tvári pije z malej šálky hustú čiernu tekutinu. Nakrútila totiž svoju vlastnú samovraždu.

Posadnutosť natáčaním a nutnosť okamžite informovať verejnosť o tom čo, kde, ako a s kým jednotlivci prežívajú, patrí ku každodennému životu. Tento trend nasledovala aj mladá Indka Nisha Devidasová, ktorá nakrútila to, ako sa zabila. Na zázname si naposledy pripíja hustou čiernou tekutinou. Video ešte stihla poslať bývalému priateľovi, na ktorého mala ťažké srdce. Neskôr našli jej nehybné telo u nej doma v meste Rohini. Napriek prevozu do nemocnice sa ju nepodarilo zachrániť.

Nisha sa mala 4. februára vydávať. Až do posledných chvíľ svojho života však čelila vydieraniu zo strany svojho expriateľa, ktorý ju neustále napádal. "Už to nevydržala a siahla si na život. Asi chcela, aby vedel, že to bolo kvôli nemu," povedal brat zosnulej.

Podľa neho je jednoznačne za smrť sestry zodpovedný Nikhil Borkar. Ten vraj Devidasovú viedol, sľuboval jej manželstvo a potom ju opustil. Teraz, keď sa mala vydávať, vyhrážal sa jej, že prezradí príbuzným, že už dávno nie je panna. Chcel jej zničiť dobrú povesť a prekaziť sobáš s milovaným mužom. Nisina rodina trvá na tom, aby bol Borkar zatknutý a potrestaný. Polícia zatiaľ zhromažďuje dôkazy o vydieraní a celý prípad ešte nie je uzatvorený.