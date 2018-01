Nechutné veci, ktoré sa dejú vo vašom pupku: Odteraz si ho začnete poriadne umývať

Má ho každý. Malý uzatvorený otvor do brucha, ktorým nás kedysi vyživovala naša matka, keď sme ešte boli v jej bruchu. O každé dedičstvo je potrebné postarať sa a ináč to nie je ani s pupkom. no hygiene tejto časti tela možno mnohí vôbec nevenujú pozornosť. Len sa osprchujú, natrú telovým mliekom a vybavené. Pupok je však vďaka svojej štruktúre priateľský a najmä pohostinný voči infekčným baktériám, ktoré majú v jeho útrobách ideálne podmienky na šírenie a rozmnožovanie. A ak to urobia, nastáva hotová galiba.

Kvasinky, ktoré sa nachádzajú v podpazuší, sú veľmi podobné tým, ktoré prežívajú aj v pupku. Tie ho môžu spoločne s odumretou pokožkou podráždiť a naštartovať tvorbu infekcie. Tá sa prejaví najskôr pálením a svrbivým pocitom. Neskôr môže nastúpiť hnisavý zapáchajúci opuch, v krajnom prípade aj cysta. Lekári preto odporúčajú pupok pravidelne dobre umyť a dosucha utrieť. Na tento úkon by nemal zabúdať nikto, ale špeciálnu pozornosť by mu mali venovať najmä majitelia piercingov, športovci, fyzicky aktívni ľudia a tí, čo majú nadváhu.