Mladíka na zoznamke očarila táto kráska: Spravil osudnú chybu, no potom ju parádne napravil

Vysokoškolák Hayden Moll, ktorý na internetovej zoznamke Tinder natrafil na atraktívnu Claudiu, poriadne oľutoval svoju nepozornosť. Jej krásou bol tak očarený, že zabudol, kde je pravá strana, a to doslova. Aplikácia Tinder funguje na jednoduchom princípe. Ak vás niekto zaujme, stačí, ak po jeho fotke prejdete prstom na obrazovke, a to zľava doprava. Naopak, ak niekomu chcete vyjadriť antipatiu a odpor, prejdete prstom sprava doľava. Žiaľ, tento druhý prípad sa podaril aj Haydenovi a Claudia tým pádom netušila o jeho záujme.

Keď si Hayden uvedomil, že Claudiu omylom odignoroval, neváhal konať a začal po nej vo veľkom pátrať. Napísal všetko, čo si o dievčine zapamätal. Svoju správu poslal všetkým ženám, ktoré sa volali Claudia a žili v Missouri. Nie nadarmo sa hovorí, že odvážnym šťastie praje. Mladý Američan nakoniec svoju vyvolenú našiel. Claudia bola jeho činom a záujmom tak uchvátená, že jeho správu zverejnila na Twitteri. "Tento chalan napísal všetkým Claudiám v Missouri, aby ma našiel na Tindri," pochválila sa na sociálnej sieti. Dvojica si už údajne na tento týždeň naplánovala rande. Uvidíme, ako tento príbeh skončí.

