Pre tento DÔVOD by ste nikdy nemali piť kávu v lietadle: Je naozaj veľmi nechutný

FORT WORTH - Letuška spoločnosti American Airlines sa rozrozprávala o tom, ako to beží s podávaním kávy a čaju na palube lietadla. Po jej slovách zrejme na popíjanie vášho obľúbeného horúceho nápoja počas letu radšej zabudnete.

Letuška Betty zo spoločnosti American Airlines súhlasí so všetkými cestujúcimi, ktorí sa sťažujú na chuť kávy v lietadle. Vôbec sa vraj nediví, keď sa jej pasažieri po vypití kávy či čaju sťažujú. Za nepríjemnú chuť je podľa nej zodpovedná voda, ktorá sa používa na prípravu týchto nápojov. "Pri príprave horúcich nápojov používame presne tú istú vodu, ktorou pasažieri v lietadle splachujú toalety a umývajú si ruky. Ak by sme chceli vodu prevariť, nie je to možné kvôli tlaku v lietadle," šokuje mladá žena.

Vodný systém v lietadle má iba jeden zdroj, takže sú naň napojené tak záchody, ako aj umývadlo v kuchynke a kávovar. Aj keď je systém oddelený, voda, ktorou sa plní, nie je vraj vždy stopercentne pitná. Slová letušky potvrdzujú aj výsledky testov spred šiestich rokov, ktoré v komerčných leteckých spoločnostiach vykonala Agentúra na ochranu životného prostredia. Testy vtedy potvrdili prítomnosť koliformných baktérií až v dvanástich percentách analyzovanej vody. Tieto baktérie upozorňujú na nedostatočnú technológiu úpravy vody a priamo súvisia s fekálnym znečistením.

"Nedávno sme vykonali test na E.coli v našich lietadlách a výsledky vôbec nedopadli dobre. Celý systém musel prejsť údržbou," hovorí Betty. "Mimochodom, čistenie kávovarov je tiež niečo, čo nechce radšej počuť žiaden milovník kávy. Jednoducho na to nie je čas," dodala.