Martina (29) šokuje svojou posadnutosťou svet: FOTO pred a po, čistá katastrofa

Dvadsaťdeväťročnú Martinu na ulici zaručene neprehliadnete. Najprv prídu jej mega prsia, potom ona samotná. Podľa vlastných slov je majiteľkou toho najväčšieho chirurgicky vylepšeného poprsia v Európe. To bol však len začiatok. Nedávno si zmyslela, že sa chce stať černoškou. Išla kvôli tomu až do Ameriky, kde si nechala vpichovať injekcie, ktoré doslova zmenili jej rasu. "Stala sa zo mňa skutočná čierna žena," vyhlasuje s hrdosťou.

Injekcie spôsobili, že Martine radikálne zhnedla koža, zmenila sa jej farba očí a dokonca aj štruktúra vlasov. Tie teraz vyzerajú, akokeby patrili rodenej Afroameričanke. Injekcie momentálne užíva aj jej snúbenec Michael.

"To je len zopár príkladov tých najviditeľnejších zmien. Väčšina z nich sa deje pomaly, postupne. Ak bude moja premena postupovať takto dobre aj naďalej, stane sa zo mňa plnohodnotná černoška. Je to skvelý pocit," hovorí Nemka, ktorá v dohľadnom čase plánuje podstúpiť ešte plastiku nosa, aby vyzerala viac africky, a z rovnakého dôvodu si chce dať zadok vyplniť implantátmi.

Martinin sen je dostať sa so svojimi prsiami až do Guinessovej knihy rekordov. Rada si vraj do svojho výstrihu ukrýva kľúče do auta a teší sa aj z toho, že vďaka svojim prsiam jej nikdy nezmoknú topánky, keď vonku prší. Už dva roky si totiž na ne nedovidí.