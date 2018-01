Žena si na internete objednala džínsy: V ich vrecku našla totálne nechutné prekvapenie na FOTO

Christine Evansová si objednala džínsy z obchodu Nordstrom. Po otvorení balíka ale zažila veľký šok. Okrem tovaru v ňom našla aj použité tangá, ktoré boli zastrčené vo vrecku nohavíc. Žena okamžite reagovala prostredníctvom svojho účtu na Twitteri. "Po mnohých rokoch vernosti voči vašej spoločnosti som zostala ohromená zlyhaním služby, ktorú ste mi ako zákazníkovi poskytli, keď som obdržala rifle spolu so špinavými tango nohavičkami zastrčenými v prednom vrecku," odkázala Christine priamo spoločnosti.

@Nordstrom After, many years of loyalty to your company, I was appalled at the lack of customer service you gave me when i (continued..) pic.twitter.com/Z7qJar6h5c