Ostrov snov sa zmenil na nočnú moru: Turisti plačú, tento HNUS ich čaká na plážach

Plastové obaly a ďalšie odpadky zaplavujú pláže, kde sa turisti opaľujú a kúpu, zatiaľ čo surferi kĺžu po vlnách, ktoré na tento obľúbený ostrov prinášajú odpad všetkého druhu. "Keď si chcem zaplávať, nie je to nič príjemné. Vidím tu množstvo odpadkov, každý deň a v každú hodinu. Prichádza to vždy z mora, je to naozaj hrozné," hovorí rakúska turistka Vanessa Moonshineová na okraji pláže v letovisku Kuta na juhu Bali.

Odpadky, ktoré sa hromadia na plážach, škodia povesti Bali, ktoré je ospevované ako ostrov snov pre turistov, a vyostrujú problém s odpadom v celej Indonézii. Toto súostrovie v juhovýchodnej Ázii, ktorá je štvrtou najľudnatejšou krajinou na svete s 255 miliónmi obyvateľov, je po Číne druhým najväčším svetovým producentom odpadu v mori. Ročne vypustí do mora 1,29 milióna ton odpadu, ktorý spôsobuje obrovské škody na ekosystémoch i ľudskom zdraví.

Na Bali sa tento problém vyhrotil až tak, že miestne úrady v novembri vyhlásili stav pohotovosti, a to vrátane pláží v Kute, Jimmbarane a Seminjaku, ktoré sú najnavštevovanejšími okresmi ostrova. Ten vlani privítal viac ako päť miliónov turistov.

Denne zbiera na plážach odpadky 700 komunálnych zamestnancov a 35 kamiónov odváža zhruba sto ton odpadu na blízku skládku. "Ľudia v zelených kombinézach odpadky vyzbierajú, ale na druhý deň je situácia rovnaká," konštatuje nemecký turista Claus Dignas a podotýka, že množstvo odpadu prinášaného oceánom je zakaždým, keď príde na Bali na dovolenku, väčšie a väčšie. "Nikto nemá chuť si ľahnúť na ležadlo a pozerať sa na všetok ten odpad," dodáva.

Problém sa zhoršuje v období dažďov, od novembra do marca, keď odpad na pláže prinášajú silné vetry a morské prúdy a keď zdvihnuté rieky odnášajú odpad na pobrežie, vysvetlil Putu Eka Merthawan z miestnej organizácie na ochranu životného prostredia. Podľa oceánografa Geda Hendrawu z univerzity Udayana na Bali ide o rovnako vážnu hrozbu, ako je veľká erupcia sopky. Tá ostrov zasahuje už dva mesiace. Asi 75 kilometrov od letoviska Kuta chrlí sopka Agung mraky šedého dymu. To viedlo k zrušeniu mnohých rezervácií turistov a k presídleniu desaťtisícov obyvateľov žijúcich neďaleko kráteru.

"Odpadky obťažujú turistov, ale problém je oveľa vážnejší; mikroplasty môžu kontaminovať ryby, ktoré po konzumácii môžu spôsobiť ľuďom zdravotné problémy, ako je rakovina," poznamenal Hendrawa.

Indonézia sa pripojila k štyridsiatke štátov, ktoré sa podieľajú na kampani OSN Čisté oceány. Tá bola odštartovaná začiatkom minulého roka. Indonézska vláda sa zaviazala, že do roku 2025 zníži plastový odpad o 70 percent. Chce taktiež rozšíriť recykláciu odpadu, ktorá tu zatiaľ takmer neexistuje, a obmedziť používanie plastových igelitiek v maloobchode. Podľa Hendrawu by bolo potrebné igelitky v obchodoch zakázať a lepšie informovať ľudí. Okrem toho by mala regionálna vláda na Bali vyčleniť viac peňazí z rozpočtu na to, aby upozorňovala obyvateľov na nutnosť ochrany vodných zdrojov a na nevyhnutnosť nehádzať do nich odpadky.