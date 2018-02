Zosuvy pôdy v Indonézii majú prvé obete: VIDEO Cesta do Jakarty zmizla pod nánosmi blata

Informáciu potvrdil šéf tamojšej polície, ktorá sa spolu so stovkami ďalších ľudí, vrátane vojakov a civilistov, podieľa na pátraní po štyroch nezvestných osobách. Pomáhajú si pritom rukami, lopatami aj motykami. Do najviac postihnutej dediny Riung Gunung vyslali traktory a buldozéry, ktoré majú pomôcť so záchrannými prácami.

Zástupca úradov Sutopo Purwo Nugroho uviedol, že zosuvy pôdy v štyroch oblastiach, medzi ktorými je aj horský rezort Puncak, zatarasili hlavnú cestu vedúcu do Jakarty. Hlavné mesto už zvýšilo stupeň ohrozenia pred záplavami na maximum. Voda pritom začala robiť problémy na východe mesta.