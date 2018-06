Migranti z lode sa stali tvárou talianskej odevnej spoločnosti: Reklama vyvolala pobúrenie

Jedna z fotografií zachytáva migrantov oblečených do červených záchranných viest a sediacich na záchrannom gumenom člne, na druhej - už z pevniny - je skupina migrantiek s deťmi, ako v rade čakajú na registráciu, pričom asistuje dobrovoľníčka Červeného kríža. V rohu fotografií je značka United colors of Benetton. Mimovládna organizácia SOS Méditerranée, ktorá 9. júna pri pobreží Líbye zachránila 630 migrantov, na svojom konte na sociálnej sieti Twitter odsúdila využitie týchto snímok na reklamné účely.

Clothing company #Benetton condemned for using rescued migrants in ads https://t.co/BBygLZb4Ys #SOSMediterranee pic.twitter.com/Bj1LXtcApa