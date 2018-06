Trumpova vláda čelí obvineniam: Zažalovala ju aj žena z Guatemaly, ktorej odobrali dieťa

Americký prezident počas tlačovej konferencii vo Washingtone. Riešila sa otázka migrantov. , Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

NEW YORK - Guvernér Andrew Cuomo v utorok oznámil, že štát New York zažaluje federálnu vládu Donalda Trumpa za politiku rozdeľovania rodín, obvinených z ilegálneho prekročenia hranice do USA. Túto migračnú politiku nulovej tolerancie označil za "neľudskú", informovala tlačová agentúra AP. Trumpovu administratívu zažalovala aj žena z Guatemaly, od ktorej odtrhli jej sedemročného syna, keď obaja prišli do USA a chceli požiadať o azyl.