Trump podľahol tlaku okolia a ukázal srdce: Migranti majú dôvod na radosť

"Chceme držať rodiny pokope. Je to veľmi dôležité," vyhlásil Trump. Ešte v utorok pritom trval na tom, že oddeľovanie detí od rodín imigrantov je "jediným riešením" ilegálnej imigrácie. V stredu Trump oznámil, že podpíše nariadenie, ktoré odoberanie detí rodičom zastaví. "Zakrátko niečo podpíšem, čo to zabezpečí," vyhlásil.

Trumpa podľa predstaviteľov Bieleho domu, ktorých pod podmienkou anonymity citovala agentúra Associated Press, na zmenu jeho tvrdého postoja intenzívne prehovárala jeho manželka Melania. V stredu sa navyše začali ozývať s pomerne ostrou kritikou týchto praktík aj predstavitelia cudzích krajín. Ako prvý Trumpa skritizoval kanadský premiér Justin Trudeau, ktorý vyhlásil, že praktiky amerických úradov sú "neakceptovateľné a zlé". "Toto nie je štýl, akým robíme veci u nás v Kanade," povedal kanadský premiér a dodal, že si nevie predstaviť, ako sa musia cítiť rodiny, ktoré úrady takto rozdelia.

Zakrátko nato sa ozvala aj britská premiérka Theresa Mayová, ktorá vyhlásila, že obrázky detí odoberaných rodičom sú "veľmi znepokojujúce". "Toto je zlé. Toto nie je niečo, s čím by sme súhlasili," povedala Mayová. Opoziční labouristi ju vzápätí kritizovali za to, že nepoužila pri odsúdení týchto praktík ešte silnejšie slová.

Podľa vládnych štatistík bolo len za obdobie od 5. mája do 9. júna tohto roku oddelených od rodičov 2 342 detí imigrantov. Tieto praktiky vyvolávajú v USA už niekoľko dní veľké kontroverzie. Vyslovili sa proti nim kľúčoví predstavitelia opozičných demokratov aj Trumpových republikánov, štyri bývalé prvé dámy USA a aj tá terajšia, Trumpova manželka Melania.

Jeden z najostrejších apelov prišiel v utorok od vplyvného republikánskeho senátora a častého Trumpovho kritika Johna McCaina. Podľa neho je spôsob, ako sa USA správajú k rodinám imigrantov "frontálnym útokom na mravné základy americkej spoločnosti" a je v protiklade k hodnotám, na ktorých boli Spojené štáty vybudované. Trumpova administratíva má podľa McCaina "právomoc tieto praktiky zastaviť a mala by to spraviť okamžite".

Mexiko okamžite privítalo Trumpovo nariadenie

Mexická vláda privítala stredajšie nariadenie amerického prezidenta Donalda Trumpa týkajúci sa migrácie. Podľa nej ide "nepochybne o dobrú správu, že americká vláda zastaví kruté a nehumánne oddeľovanie detí migrantov od svojich rodičov". Mexická vláda však bude aj naďalej zabezpečovať konzulárnu ochranu všetkých detí v citlivej situácii, uviedol mexický minister zahraničných vecí Luis Videgaray na Twitteri.

Trump podpísal výkonné nariadenie, ktoré udrží rodiny migrantov pokope aj po prechode cez hranice USA s Mexikom. Dodal však, že v USA naďalej v platnosti ostáva politika tzv. nulovej tolerancie voči nelegálnej migrácii.

"Budeme mať silné hranice a rodiny udržíme pokope," povedal podľa agentúry DPA Trump v Bielom dome s tým, že nerád vidí, keď sú deti oddeľované od svojich rodičov. "Budeme mať veľa šťastných ľudí," povedal pri podpisovaní nariadenia.

Trump dodal, že "ktokoľvek so srdcom" veľmi silno prežíva delenie rodín, no prístup "nulovej tolerancie" voči nelegálnej migrácii bude v USA pokračovať. Ide o postup, pri ktorom každého, koho chytia pri nelegálnom prekročení hraníc Spojených štátov, trestne stíhajú.

Podľa nového nariadenia by mali byť rodiny vo väzbe pokope, ich prípady by sa mali urýchlene vybavovať a ministerstvo obrany by malo pomôcť nájsť priestory, kde by ich mohli zadržiavať. Podľa agentúry AP to však zatiaľ nič nemení pre približne 2300 detí oddelených od ich rodín, odkedy sa v máji začala takáto politika uplatňovať.

Trumpovo nariadenie podrobila ihneď kritike líderka demokratickej menšiny v americkej Snemovni reprezentantov Nancy Pelosiová, podľa ktorej ide len o pokus "nahradiť jednu formu zneužívania detí druhou" a môže to viesť k dlhodobému zadržiavaniu rodín vo väzenských podmienkach.

Oddeľovanie detí od rodičov bez dokladov umožňujúcich legálny vstup do USA vyvolalo už predtým škandál aj v tábore Trumpových republikánov. Do prípadu sa vložila aj Trumpova manželka Melania, keď v nedeľu uviedla, že sa nemôže pozerať na deti oddelené od svojej rodiny a žiadala riešiť túto situáciu na vládnej úrovni.