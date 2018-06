Obrovská dráma! 17-mesačný synček vliezol do bazéna, matka bola v kuchyni: Nastal 5-minútový boj o život

FORT WORTH – Po tom, čo sestry Tanah Zunigová a Karly Jamesová uspali svojich synov, prešli do kuchyne domu, ktorá sa nachádza o poschodie nižšie. Tanah bola matkou 17-mesačného Elijaha a Karly dvojročného Jaelyna. Nečakali však, že chlapci sa prebudia a vydajú sa do bazéna, ktorý bol pred dvoma dňami postavený na dvore. O pár minút sa začal boj o život.

O incidente, ktorý sa odohral v texaskom meste Fort Worth, možno hovoriť ako o šťastí v nešťastí. Tanah Zunigová bola so svojou sestrou Karly Jamesovou v kuchyni, keď sa ich synovia nenápadne vytratili zo spálne, ktorá sa nachádza o poschodie vyššie. Ich tiché kroky zo schodov smerovali k bazénu. Ich rodičia ho postavili na dvore len dva dni pred nešťastím.

Starší chlapec vo veku dvoch rokov, ktorého matkou je Karly, sa vyšplhal po rebríku do vody, pričom ho jeho 17-mesačný bratranec nasledoval. Ich šantenie sa obrátilo na drámu po tom, čo 17-mesačný Elijah ostal potopený pod hladinou. Zľaknutý Jaelyn sa ho síce pokúšal zachrániť, no nezvládol to. Vyskočil teda z bazéna, a rozbehol sa do domu. Obe matky, ktoré si mysleli, že ich synčekovia spia, zostali poriadne vystrašené, keď k nim dobehol celý premočený. Na otázku, čo sa stalo iba ukázal prstom na zadný východ k dvoru a zakričal „Elijah!“

Elijah po ošetrení v nemocnici. Zdroj: FB/Tanah K Zuniga ​

Sestry sa okamžite rozbehli von k bazénu. Tanah v poslednej chvíli vytiahla z vody svojho synčeka, ktorého začala oživovať. Elijah bol potopený pod hladinou takmer päť minút. Záchranu následne prebrala jej sestra, ktorá má v zdravotníctve lepšiu prax. Vydesená Tanah, ktorá na svojom Facebooku napísala, že videla, ako jej maličký Elijah modrá, zatiaľ vytočila záchranku. Počas toho, ako telefonovala s operátorkou, sa chlapec prebral.

Dieťa bolo následne prevezené do tamojšej nemocnice. Aj napriek tomu, že Elijah bol pod vodou tak dlho, neutrpel žiadnu ujmu na zdraví.