Opozícia v Nemecku hovorí o vládnej kríze: Spor medzi stranami únie CDU a CSU

Ďalšie stretnutie oboch vládnych činiteľov zatiaľ nie je v pláne, informovala vo štvrtok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na informácie od poslancov strán únie po mimoriadnych oddelených rokovaniach ich skupín. Riešenie sporu tak zostáva v nedohľadne.

Kancelárka požiadala vo štvrtok poslancov zo svojej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) o trpezlivosť a prisľúbila im, že bude na sklonku mesiaca bojovať na summite EÚ v Bruseli o celoeurópske riešenie problému. Spolkový minister vnútra Horst Seehofer však chce v pondelok v Mníchove získať poverenie predsedníctva svojej Kresťanskosociálnej únie (CSU), aby v prípade potreby - hoci aj bez súhlasu kancelárky - rozhodol na úrovni ministra o vracaní časti utečencov už na nemeckej štátnej hranici.

Podľa skôr medializovaných informácií by malo ísť o už raz odmietnutých žiadateľov o azyl, ako aj osoby, ktoré sú registrované v iných európskych krajinách, či o migrantov bez dokumentov totožnosti. CDU naopak chce zatiaľ pripustiť iba vracanie tých, ktorých žiadosti o azyl už raz v spolkovej republike zamietli. Bavorská CSU vo štvrtok zamietla návrh kancelárky Merkelovej, aby sa vyčkalo na celoeurópske riešenie, a fakticky dala šéfke nemeckej vlády v Berlíne ultimátum.

Šéf poslaneckého klubu CSU Alexander Dobrindt naznačil, že časti plánu azylovej politiky sú v priamej kompetencii ministra vnútra a mali by sa realizovať bez vyčkávania na dohodu na úrovni Únie. Skupina poslancov CSU je podľa jeho slov v tejto otázke jednotná a mieni problematiku predniesť na pondelkovom rokovaní predsedníctva strany v Mníchove, kde by sa malo rozhodnúť o ďalšom postupe. Dobrindt pripustil, že spor je záťažou pre vzťahy oboch sesterských strán, avšak zdôraznil, že nadišiel čas konať. "Nechcem pred vami tajiť, že máme vážnu, veľmi vážnu situáciu," cituje jeho slová agentúra DPA, podľa ktorej sa na zasadaní skupiny poslancov CSU hovorilo aj o historickej situácii.

Väčšina poslancov CDU stojí podľa informácií nemeckej tlačovej agentúry za kurzom kancelárky Merkelovej. Čisto z právneho hľadiska však minister vnútra môže sám nariadiť vracanie utečencov z hraníc, a to bez súhlasu kancelárky a ďalších členov kabinetu. Spolková polícia by v takom prípade musela neodkladne konať. Pre Merkelovú a jej koaličnú vládu, ktorú tvoria CDU/CSU a SPD, by to však fakticky znamenalo koniec vládnutia.

Opozícia hovorí o evidentnej vládnej kríze

Čestný predseda nemeckej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Theo Waigel vyzval vo štvrtok spolkovú kancelárku a šéfku Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Angelu Merkelovú, aby v spore o azylovú politiku vyšla v ústrety jeho strane. "Očakával som od kancelárky, že navrhne cestu, ktorá umožní konať na národnej úrovni dovtedy, kým sa nezrodí uspokojujúce európske riešenie," cituje jeho slová pre piatkové vydanie periodika Augsburger Allgemeine s predstihom vo štvrtok tlačová agentúra DPA.

Niekdajší spolkový minister financií súčasne apeloval na všetkých zainteresovaných zo strán únie, aby zabránili ďalšej eskalácii sporu, ktorý - ako formuloval - už nikomu nemožno vierohodne vysvetliť. Waigel varoval aj skupinu poslancov CSU pred zrušením spoločnej frakcie s CDU a pripomenul, že sa to neosvedčilo v roku 1976 (pripomínajúc vážnu internú krízu strán únie spred viac ako štyroch desaťročí) a nikto by na tom nezískal ani teraz.

Ďalší popredný predstaviteľ CSU, bavorský krajinský premiér Markus Söder pre DPA zdôraznil, že v otázke prisťahovalectva nemožno prijímať polovičaté rozhodnutia, a odmietol tak kompromis kolegov z CDU. Medzi poslancami Merkelovej CDU prevažovali na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní hlasy volajúce po tom, aby jej bol poskytnutý čas v podobe 14 dní do summitu v Bruseli, ale aj kritické vystúpenia na adresu CSU. Nezostalo však iba pri nich, tak sa napríklad Jens Spahn vyslovil podľa informácií účastníkov za vracanie utečencov podľa predstáv CSU zo štátnej hranice.

Predseda opozičných liberálov z FDP Christian Lindner podporuje v spore postoj ministra vnútra Horsta Seehofera, pričom sa vo štvrtok vyslovil za akúsi kombináciu krátkodobých zásahov podľa Seehofera a dlhodobých európskych cieľov podľa Merkelovej. Osobne však ráta s kompromisom, ktorý nevyrieši žiadny problém.

Opoziční zelení odsúdili naopak postoj Seehofera a jeho CSU ako nezodpovedný. Nestabilita vlády medzičasom môže znamenať aj ohrozenie stability krajiny a EÚ, mienil šéf ich frakcie Anton Hofreiter, ktorý vyzval ministra vnútra, aby neodkladne ukončil svoj rušivý manéver, a jeho konanie označil za zneužitie úradu, v ktorom fakticky pôsobí ako minister CSU pre volebnú kampaň. Poslanec zelených tým evidentne narážal na blížiace sa krajinské voľby v Bavorsku. Hlboké znepokojenie nad vládnou krízou vyjadrila aj spolupredsedníčka frakcie Katrin Göringová-Eckardtová.

Poslanci opozičnej strany Ľavica reagovali na aktuálnu situáciu v Berlíne výzvou kancelárke, od ktorej žiadajú vládne vyhlásenie, a to ešte v tomto týždni. Najvýznamnejším spojencom spolkovej kancelárky zostáva tak v súčasnosti paradoxne Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), ktorá nevolá po žiadnom vracaní migrantov zo štátnej hranice, ale chce pre nich veľké centrá, z ktorých by tých odmietnutých priamo vyhosťovali. V SPD si navyše nikto neželá predčasné voľby, veď hrozba populistov, euroskeptikov a ultrapravičiarov z AfD je viac ako reálna.