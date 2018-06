Posledné prípravy na historický summit Kim Čong-una a Trumpa: Hovoriť budú o denuklearizácii

Predstavitelia USA a Severnej Kórey (KĽDR) sa dopoludnia stretli v hoteli Ritz Carlton v tomto ostrovnom mestskom štáte v juhovýchodnej Ázii, aby rokovali pred schôdzkou lídrov, zameranou na urovnanie konfrontácie okolo jadrového arzenálu Pchjongjangu, píše agentúra AP. Popoludní je plánovaná druhá takáto schôdzka.

Medzitým sa objavili ďalšie detaily o prvých priamych rozhovoroch úradujúceho amerického prezidenta so severokórejským vodcom. Summit by sa mal začať podaním ruky v utorok o 9.00 h miestneho času (3.00 h SELČ), Trump a Kim by mali následne rokovať sami za prítomnosti tlmočníkov. Prvá časť rozhovorov by mohla trvať dve hodiny pred tým, ako budú pokračovať už aj za účasti poradcov, uviedol v pondelok nemenovaný americký predstaviteľ.

Šéf Bieleho domu v pondelok ráno tvítoval: "Je skvelé byť v Singapure, vzrušenie vo vzduchu!" Kim i Trump pricestovali do Singapuru v nedeľu niekoľko hodín po sebe. Americký prezident na otázku novinára, aký má pocit z nadchádzajúceho summitu, po prílete odpovedal: "Veľmi dobrý." Vyhlásil tiež, že bude "v priebehu minúty vedieť", či chce vodca KĽDR rokovať seriózne.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v pondelok povedal, že prípravné rozhovory pred summitom sú konštruktívne a idú do detailov. "Naďalej sa hlásime k úplnej, overiteľnej a nezvratnej denuklearizácii Kórejského polostrova," napísal Pompeo na Twitteri. Obe strany však túto denuklearizáciu dosiaľ definovali odlišne, pripomína agentúra DPA. Severná Kórea vníma jadrové odzbrojenie skôr ako postupný proces.

Hovoriť budú aj o denuklearizácii

Vodca Severnej Kórey Kim Čong-un bude na summite s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Singapure hovoriť o denuklearizácii. Potvrdili to severokórejské štátne médiá, informovala v nedeľu večer spravodajská televízia Sky News.

Severokórejská oficiálna tlačová agentúra KCNA uviedla, že obaja lídri budú na utorkovom stretnutí viesť rozhovory o "stálom a trvalom mechanizme udržiavania mieru" na Kórejskom polostrove a ďalších otázkach vzájomného záujmu. V správe sa tiež píše, že Kima sprevádzajú jeho ministri zahraničných vecí a obrany, ako aj jeho sestra Kim Jo-džong.

Zdroj: SITA/Ministry of Communications and Information Singapore via AP

Kim Čong-un i Trump pricestovali v nedeľu do Singapuru pred svojou historickou schôdzkou. Pôjde o vôbec prvé priame rozhovory úradujúceho amerického prezidenta so severokórejským vodcom. Obe krajiny sú technicky stále vo vojnovom stave po tom, ako sa kórejská vojna skončila pred vyše šiestimi desaťročiami len prímerím. Len pred niekoľkými mesiacmi si pritom Kim a Trump ešte vymieňali urážky a vyhrážky v súvislosti s jadrovým zbrojným a raketovým programom Pchjongjangu.

Premiér Lee Hsien Loong sa stretol s Donaldom Trumpom

Singapurský premiér Lee Hsien Loong sa stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Politici sa zišli vo vládnom sídle Istana, kde sa okrem ich individuálneho stretnutia konal aj obed s ich poradcami. Za USA sa na ňom zúčastnili minister zahraničia Mike Pompeo, personálny šéf Bieleho domu John Kelly či poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

Trump počas obeda poďakoval Lee Hsien Loongovi za to, že Singapur hostí summit so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ktorý sa bude konať v utorok. "Ceníme si vašu pohostinnosť, profesionalitu a priateľstvo," povedal americký prezident singapurskému predsedovi vlády s tým, že je "naozajstnou cťou", že s ním môže byť.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

Americká hlava štátu počas pracovného obeda tiež vyjadrila optimizmus v súvislosti s plánovaným historickým stretnutím, ktoré sa podľa neho môže skončiť dobre. "Konkrétne zajtra máme veľmi zaujímavé stretnutie a myslím, že sa veci môžu vyvinúť veľmi pekne," uviedol.