Šokujúce VIDEO Zlosyn stlačil spúšť, zasiahla vyššia moc: Svoju obeť predsa len dostal...

TORONTO - Toto je dramatický moment, keď na muža mieri neznámy strelec a chystá sa ho zabiť. Mal jediné šťastie, že zbraň sa zasekla a nevystrelila. No páchateľ nakoniec svoj cieľ predsa len dobehol...

Video z bezpečnostnej kamery zachytáva muža, ako krátko po polnoci 23. mája stojí na rohu ulice v kanadskom Toronte, oblečený do róby, a fajčí cigaretu. Zozadu sa k nemu blíži ďalší muž v bielych nohaviciach a bielej mikine s kapucňou a v ruke drží zbraň. Vzápätí stlačí spúšť, no pištoľ nevystrelila, preto sa zasekla. Keby fungovala, muž by bol okamžite mŕtvy.

Potenciálna obeť sa otočila a konečne si uvedomila, že sa niečo deje. Muž stojaci za ňou rýchlo schoval zbraň a spolu so svojím komplicom odkráčal preč, akoby sa nič nestalo. O niekoľko minút neskôr na záberoch vidno ďalšieho muža, ako stojí pred vchodom do obchodu, okolo ktorého prechádzajú dvaja neznámi útočníci. Zamieria na neho svojimi zbraňami, načo muž v strachu utečie preč. Útočníci sa ho snažia dobehnúť, hoci jeden z nich si to po chvíli očividne rozmyslel.

Mužovi sa na poslednú chvíľu podarí vbehnúť do obytnej budovy. No jeho prenasledovateľ je tesne za ním a vystrelí na neho. Muž je krátko nato prevezený do nemocnice, kde mu ošetrili strelné poranenia. Strelec je stále na úteku. Torontská polícia sa teraz snaží vypátrať identitu oboch útočníkov aj motív ich činu a prosí verejnosť v tejto súvislosti o pomoc.