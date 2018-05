Detaily o zinscenovanej vražde novinára Babčenka: Zlikvidovať ho vraj chcel vplyvný podnikateľ

Informáciu o tom podľa agentúry Interfax zverejnili vo štvrtok na facebookovej stránke príslušného súdu. Advokát podozrivého Jevhen Solodko však na svojej stránke na Facebooku spochybnil vinu svojho mandanta. Uviedol, že nevie, aký by Herman mohol mať záujem na vražde. Upozornil, že chýba motív.

Celú kauzu označil advokát za "zvláštnu". Poukázal na to, že sa už konal brífing generálneho prokurátora. Vyslovil predpoklad, že vyšetrovatelia "budú zo všetkých síl dokazovať aj to, čo neexistuje".

Spresnil, že Herman je výkonným riaditeľom ukrajinsko-nemeckej zbrojárskej firmy Schmeisser (Šmajser). Na Ukrajine ide o jedinú neštátnu firmu, ktorá sa venuje výrobe zbraní, napísala agentúra RIA Novosti.

Advokát tvrdí, že Herman je známy tým, že pomáhal ukrajinskej armáde. "Práve jeho optika je na puškách našich ostreľovačov. Práve on modernizuje a kompletizuje silné snajperské pušky, a to na báze existujúceho armádneho vybavenia," píše sa na Solodkovej stránke.

Solodko ešte poznamenal, že Herman je vzdelaním právnik. Ukrajinská novinárka Oksana Kovalenková na svojej stránke na sieti Twitter okrem toho napísala, že Herman bol v minulosti poradcom dvoch poslancov ukrajinského parlamentu. Dodala, že Herman je obvinený z prípravy teroristického útoku.

Na základe oboznámenia sa s vyšetrovacím spisom Solodko uviedol, že objednávatelia Babčenkovej vraždy "zostali neznámi... ich dokonca ani nehľadali".

Správa o Babčenkovej smrti sa v médiách objavila v utorok večer. V stredu však SBU oznámila, že išlo o zinscenovaný trestný čin. Riaditeľ SBU Vasyľ Hrycak na tlačovej konferencii v Kyjeve vysvetlil, že Babčenkovu smrť nafingovali ako pascu na tých, ktorí sa novinára snažili reálne zabiť. Akciu podľa neho plánovali niekoľko mesiacov, aby odhalili plány ruských tajných služieb. Hrycak dodal, že skutočného organizátora vraždy - podľa Ukrajiny najatého ruskými tajnými službami - zadržali.

Ukrajinský minister vnútra odmieta kritiku za zinscenovanie vraždy novinára

Ukrajinský minister vnútra Arsen Avakov vyjadril vo štvrtok údiv nad reakciou medzinárodných organizácií na špeciálnu operáciu ukrajinskej tajnej služby SBU s účasťou ruského novinára Arkadija Babčenka.

Kyjev totiž v stredu oznámil, že SBU sa podarilo zmariť atentát na kritika Kremľa Babčenka. Známeho vojnového novinára najskôr v utorok vyhlásili za zastreleného, o necelých 24 hodín však vystúpil na tlačovej konferencii SBU.

Riaditeľ SBU Vasyľ Hrycak na tlačovej konferencii oznámil, že Babčenkovu smrť nafingovali ako pascu na tých, ktorí sa ho snažili reálne zabiť. Dodal, že akciu plánovali niekoľko mesiacov, aby odhalili plány ruských tajných služieb. Skutočného organizátora vraždy - podľa Ukrajiny najatého ruskými tajnými službami - zadržali.

Výbor na ochranu novinárov (CPJ) vyjadril v stredu úľavu nad tým, že ruský novinár Arkadij Babčenko je nažive, ale žiada od Ukrajiny vysvetlenie, prečo cítila potrebu klamať celému svetu.

Reportéri bez hraníc (RSF) vyjadrili vo svojom vyhlásení "najhlbšie rozhorčenie po odhalení manipulácie zo strany ukrajinských tajných služieb".

Medzinárodná federácia novinárov (IFJ) vo svojom vyhlásení zo štvrtka uviedla, že zinscenovanie vraždy novinára Arkadija Babčenka považuje za neprijateľné.

V dôsledku šírenia falošných správ o vražde ukrajinské orgány podľa IFJ vážne narušili dôveryhodnosť informácií a spôsob ich odkomunikovania môže byť vnímaný ako propagandistická operácia. Generálny tajomník IFJ Anthony Bellanger upozornil, že je neprípustné klamať novinárom a uviesť do omylu "milióny občanov, ktorých sa takzvaná vražda vážne dotkla".

Avakov však vo štvrtok na stretnutí s novinármi v Kyjeve vyjadril údiv nad týmito reakciami a spochybnil autoritu "istých vplyvných organizácií". "Chceli ste, aby Babčenka zabili, aby... ste hovorili: Ďalší zabitý novinár?" spýtal na Avakov.

Minister dodal, že do budúcna sa ukrajinské tajné služby a bezpečnostné orgány nebudú riadiť verejnou mienkou o sebe.

Spresnil, že ak by to bolo možné, ukrajinské bezpečnostné zložky by aj v iných kauzách postupovali tak ako v Babčenkovej.

Slovensko reaguje

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR z princípu nekomentuje postupy bezpečnostných orgánov susedného štátu, ak sú vykonávané zákonným spôsobom, a teda ani opatrenia, ktoré boli medializované v uplynulých dvoch dňoch. Uviedol to hovorca rezortu Peter Susko v reakcii na slová predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS), ktorý protestoval proti postupu ukrajinských tajných služieb. Tie v utorok (29.5.) zinscenovali smrť ruského novinára Arkadija Babčenka. To, že sa nestal obeťou vraždy, MZVaEZ privítalo.

"Nepovažujeme však za šťastné a vhodné využívať hromadné oznamovacie prostriedky na opatrenia, respektíve akcie, ktorých výsledkom je zavádzanie verejnosti a šírenie rozsiahlych dezinformácií. Vyzývame na garantovanie slobody slova, nezasahovanie do práce médií a zaistenie bezpečnosti investigatívnych žurnalistov," odkázal Susko.

Zároveň pripomenul, že v priebehu ostatných dvoch rokov došlo na Ukrajine k viacerým atentátom na ruských občanov, ktorí patrili k aktívnym oponentom a ostrým kritikom zahraničnej aj domácej politiky Ruskej federácie. "MZV predovšetkým uvítalo fakt, že Arkadij Babčenko, ruský novinár pôsobiaci na Ukrajine, sa nestal obeťou vraždy," dodal Susko.

Danko Kyjev kritizoval

Danko dopoludnia vyhlásil, že konanie ukrajinských tajných služieb, ktoré malo predísť zavraždeniu Babčenka, je nehorázne, nedôstojné a nehanebné. Označil to za hazard so svetovou bezpečnosťou, nakoľko došlo k eskalácii napätia medzi Ruskom a Ukrajinou a v dôsledku toho mohli prísť o život ľudia. "Ak chcete zachrániť jeden život, nemôžete ohroziť ďalšie. Tam mohli byť desiatky mŕtvych v ukrajinsko-ruskom konflikte," domnieva sa.

Následnú tlačovú konferenciu, kde Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) priznala, že vražda bola len zinscenovaná, šéf slovenského parlamentu zhodnotil ako bezcitnú, cynickú a teatrálnu. "Hlboko sa ma dotkla správa, keď bola hodnota ľudského života znevážená konaním, ktorého pozadie môže byť ušľachtilé, ale celkový dojem je katastrofálny," komentoval udalosť.

Šéf parlamentu má podľa jeho slov za sebou rozhovor so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Ivanom Korčokom a veril, že náš rezort diplomacie postup ukrajinských orgánov takisto odsúdi. "Nechcem, aby ministerstvo strčilo hlavu do piesku, chcem vidieť rázne kroky," tlmočil svoje očakávanie s tým, že Slovensko musí zaujať postoj a udalosť nemôže ostať bez povšimnutia.