To je vrchol, pes mi zožral lístok: Takúto električku ste ešte v živote nevideli

"Včera ma o všetko okradli, no fakt, aj o cestovný lístok. Lístok mi zožral pes. To je fakt vrchol sekírovať ľudí aj v noci. Ale veď idem len jednu stanicu. Nemôžem vám ukázať svoj cestovný doklad, pretože som tu v utajení a prezradilo by sa moje krytie," tak znejú podľa magistrátu len niektoré z výhovoriek čiernych pasažierov.

Praha chce podľa slov Dolínka takouto formou bojovať proti čiernym pasažierom. "Najčastejšie sa objaví na linkách 13 a 17 a upozorní, že nemá zmysel sa hlúpo vyhovárať revízorom, keď máme v Prahe verejnú dopravu, ktorá stojí len desať korún denne," uviedol Dolínek.

Električka podľa dopravného podniku nadväzuje na projekt Pokuta za polovicu, ktorý funguje od októbra. Opatrenie, keď si čierny pasažier môže znížiť pokutu o polovicu, ak si zároveň kúpi ročný kupón za 3650 korún (141 eur), už podľa Dolínka využilo 2902 ľudí. Tržby z týchto kupónov tak už presiahli 10,5 milióna korún (406.000 eur), dodáva server Novinky.cz.