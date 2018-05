FOTO Balkán to nezvláda, žiada o pomoc: Tisícky utečencov, chcú konať ako Maďarsko

PODGORICA - Na Balkáne je opäť kritická situácia kvôli utečencom. Krajiny bývalej Juhoslávie majú veľký problém kvôli balkánskej trase, ktorou prúdia do Európy tisíce ľudí. Čierna Hora zvažuje výstavbu plotu z ostnatého drôtu a Bosna a Hercegovina volá o pomoc, informuje Reuters.

Balkán trápia tisícky migrantov z Blízkeho východu a severnej Afriky. Využívajú na to totiž novú trasu vedúcu z Grécka cez Albánsko, Čiernu Horu a Bosnu do Chorvátska, ktoré už je členským štátom EÚ.

Problém s utečencami narastá do takých rozmerov, že sú pašovaní aj cez mínové polia, pozostatky z vojny v Juhoslávií. Podľa úradov aj takto cestu na sever hľadá viac ako 50-tisíc ľudí a preťažené krajiny na juhu nevedia, čo ďalej.

Koncom apríla sa počet nových utečencov za tento rok pre Bosnu zastavil na čísle 1800, čo je viac ako dvojnásobok za rok minulý. Problémom je, že Bosna nemá na ich ubytovanie dostatočné kapacity, a tak stovky ľudí prespávajú uliciach hlavného mesta Sarajevo. Bosna preto žiada o pomoc úniu.

Situácia v Bosne a Hercegovine

Plot na hraniciach?

Susedná Čierna Hora aj z tohto dôvodu rozmýšľa nad postavením plotu na hraniciach s Albánskom. „V prípade väčšieho prílevu migrantov by sme mohli postaviť plot z ostnatého drôtu na hraniciach s Albánskom," povedal šéf úradu pre dohľad nad štátnymi hranicami Vojislav Dragovič pre čiernohorskú štátnu televíziu.

Ako dodal, Albánsko často odmietlo prijať migrantov vrátených z Čiernej Hory na základe ich bilaterálnej dohody. Krajina by nebola prvá, ktorá by takto zabezpečila svoje hranice. Maďarsko postavilo plot na svojich hraniciach so Srbskom a Chorvátskom v čase krízy v roku 2015.

Stovky obetí

Medzitým prúdia utečenci do Grécka, Španielska a Talianska cez tzv. "Stredomorskú cestu", do Európy sa tak dostalo viac ako 23-tisíc ľudí. Do svojej vysnenej destinácie ale nedorazilo 619 ľudí, ktorí zahynuli na mori. Tieto čísla sú síce menšie ako pred dvomi rokmi, avšak ich mierne zvýšenie vyvoláva poplach pre Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex.

V posledných dvoch dňoch napríklad v centrálnom Stredomorí lode talianskeho námornictva, neziskových organizácií a Frontexu zachytili približne 1500 migrantov. Len vo štvrtok bolo počas siedmich operácií zachránených 1050 utečencov. Nemecké neziskové organizácie Sea-Watch a Sea-Eye dnes taktiež vyzdvihli z troch preťažených člnov 450 utečencov.