Puigdemont má dôvod na radosť: Nemecký súd ho odmietol poslať naspäť do väzby

Carles Puigdemont

BERLÍN - Nemecký súd v meste Schleswig odmietol v utorok žiadosť prokuratúry poslať bývalého katalánskeho lídra Carlesa Puigdemonta naspäť do väzby, kde by čakal na rozhodnutie, či bude vydaný do Španielska. Informovala o tom tlačová agentúra AP. Puigdemont sa zdržiava v Berlíne.