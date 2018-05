Taliani našli nového premiéra: Žiadne skúsenosti s politikou, neznámy profesor práva

O 31-ročnom šéfovi M5S Luigim di Maiovi píšu médiá ako o budúcom ministrovi práce a sociálneho zabezpečenia, 45-ročný predseda Ligy Matteo Salvini povedie vnútro. COnteho navrhlo podľa denníku La Repubblica M5S.

Znepokojenie európskych partnerov a inštutúcií vyvolal po zverejnení koaličného programu odklon od úsporných opatrení EÚ. Podľa agentúry Reuters sa im priečia kľúčové body programu oboch strán: Liga chce zaviesť priamu daň, M5S si praje presadiť základný nepodmienený príjem 780 eur. Podľa odhadov by talianska štátna pokladnica po zavedení týchto dvoch zmien a zrušení dôchodkovej reformy prišla o 112 miliárd eur.

Komentátor listu Financial Times Wolfgang Münchau upozorňuje na zriadenie paralelného vládneho orgánu, ktorého úlohou by bolo rozhodovať spory medzi koaličnými stranami. Talianska ústava si nič takého nepamätá, a tak by rola výboru bola neformálna. List Huffington Post Italia tvrdí, že jeho ustanovenie by viedlo ku konfliktom medzi jednotlivými štátnymi inštitúciami, a možno dokonca k ústavnej kríze. Münchau v tejto súvislosti pripomína podkopávanie talianskej ústavy fašistami v 30. rokoch minulého storočia.

Koaličná zmluva volá taktiež po deportáciách migrantov bez dokumentov, ktorých je v Taliansku asi 500 tisíc. Protiimigračná Liga do spoločného programu presadila i vybudovanie viacerých väzení a zvýšenie počtu väzenských stráží a policajtov.

Tlačové agentúry a médiá pripomínajú, že Liga a M5S sú proti sankciám uvaleným na Rusko, ktoré považujú jednak za obchodného partnera a taktiež za strategického spojenca pri riešení krízy v Líbyii, Sýrii a Jemene.

Obavy z koaličnej zmluvy vyjadrilo niekoľko vysokých predstaviteľov Európskej komisie či francúzsky minister financií Bruno Le Maire; Ich skepsu potvrdili i ratingové agentúry Fitch Ratings i DBRS. Ewald Nowotny, člen rady guvernérov Európskej centrálnej banky, dnes uviedol, že dúfa, že kroky novej talianskej vlády budú múdrejšie ako to, čo sa dočítal v novinách.