Jasný postoj Kurza: Európski pohraničníci by mali migrantov zastavovať už v Afrike

Sebastian Kurz

BERLÍN/VIEDEŇ - Príslušníci útvarov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) by mali v budúcnosť pôsobiť aj v severnej Afrike, aby bránili migrantom v podnikaní plavieb do Európy cez Stredozemné more. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz to uviedol v rozhovore pre nemecký nedeľník Welt am Sonntag, z ktorého citovala agentúra DPA.