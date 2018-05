Slovensko sa dostalo do situácie, keď migrantov potrebuje: Najmä na trhu práce, tvrdí IOM

Postupne sa však tento pomer mení a zhruba polovica migrantov pochádza z krajín mimo EÚ, ale sú to ľudia v produktívnom veku a ekonomicky aktívni, prichádzajúci na územie SR za prácou alebo podnikaním. ,,Ekonomický migrant je najžiaducejší, lebo prispieva do systému, odvádza dane, odvádza odvody a je platným členom spoločnosti. A potreba migrantov na slovenskom trhu v súčasnosti je," vysvetlila vedúca úradu IOM v SR Zuzana Vatráľová na dnešných pracovných raňajkách, ktoré pre novinárov usporiadal IOM v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a občianskym združením Liga pre ľudské práva.

Počet klientov Migračného informačného centra narastá, a tak aj záujem o ich služby. ,,Na nás sa veľmi často obracajú cudzinci, ešte kým sú v krajine pôvodu, v čase uvažovania o príchode na Slovensko, informujú sa o podmienkach, čo všetko potrebujú, ako funguje zlúčenie rodiny,“ dodáva Vatráľová. Minulý rok bolo na území Slovenska 104 451 cudzincov. Napriek tomu, že počet cudzincov, ktorí tu žijú s nejakým typom povolenia na pobyt narastá, v porovnaní s inými krajinami Európskej únie je to stále relatívne nízky počet, sú to necelé dve percentá populácie. Česká republika má viac ako štyri percentá, Rakúsko má 14 percent, spresnila Vatráľová a dodala, že administratívne je zamestnávateľom oveľa ľahšie zamestnať Slovákov, alebo občanov EÚ, ale žiaľ nemajú dostatok záujmu, preto sa už obracajú aj na krajiny mimo EÚ.

Podľa IOM je preto dôležité, aby to obyvateľstvo vnímalo a bolo pripravené na to, že ak sem cudzinci prídu a budú to ekonomickí migranti, netreba sa ich báť, lebo ,,ekonomický migrant nemá žiadnu negatívnu konotáciu, je to človek, ktorý je tu za účelom nejakej ekonomickej činnosti". Vatráľová tiež konštatovala, že bežný Slovák sa s cudzincami nestretá a dozvedá sa o nich najmä prostredníctvom médií. IOM považuje preto za dôležité o migrantoch vytvoriť objektívny a pravdivý obraz, pretože sa Slovensko dostalo do situácie, keď migrantov potrebuje, najmä na trhu práce.

Začleňovanie cudzincov do spoločnosti

Integrácia migrantov, ich začleňovanie do spoločnosti, je aktivita, ktorej sa v súčasnosti venuje občianske združenie Liga za ľudské práva s partnermi Centrom pre výskum etnicity a kultúry, Nadáciou Milana Šimečku a občianskym združením Marginal. Projekt KapaCity – Podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni je zameraný na podporu integrácie cudzincov – štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej úrovni v štyroch mestách – Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici a v Košickom samosprávnom kraji.

Cieľom projektu je široký rozvoj odborných kapacít samospráv tak, aby sa na lokálnej úrovni podporilo začleňovanie cudzincov a podpora samospráv v tom, aby sa služby poskytované cudzincom stali stabilnou súčasťou ich aktivít. ,,Naším cieľom je to, aby sa tieto mestá stali akoby vlajkovými loďami toho, akým spôsobom sa môže integrácia ľudí prichádzajúcich z cudziny na úrovni obcí diať. Je to veľmi dôležité, lebo ulice či susedstvá sú miesta, kde ľudia žijú, nachádzajú priateľstvá, kde sa začleňujú,“ uviedla riaditeľka Ligy pre ľudské práva Zuzana Števulová.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996, keď bola podpísaná dohoda medzi vládou SR a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu. IOM vyvíja rôzne typy aktivít, napr. poskytovanie služieb migrantom, výskum, informačné kampane, vzdelávanie a budovanie kapacít kľúčových aktérov a zvyšovanie povedomia verejnosti o rôznych oblastiach migrácie. Od roku 2006 IOM prevádzkuje Migračné informačné centrum IOM (MIC), ktoré poskytuje právne, sociálne a pracovné poradenstvo migrantom s cieľom podporiť ich integráciu na trhu práce a do spoločnosti.

Od roku 2009 je IOM aj národným kontaktným bodom Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku. Cieľom EMN je napĺňať informačné potreby inštitúcií Spoločenstva, ako aj orgánov členských štátov prostredníctvom poskytovania aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií o migrácii a azyle na účely tvorby politík Európskej únie v týchto oblastiach. Európska migračná sieť slúži aj na poskytovanie týchto informácií verejnosti.

Medzinárodná organizácia pre migráciu, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a o. z. Liga pre ľudské práva sú členovia Európskej migračnej siete.