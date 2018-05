Starosta Solúna (75) dostal nakladačku: Chodil, kam nemal, odchytili ho extrémisti

SOLÚN - Starostu gréckeho mesta Solún museli hospitalizovať po tom, ako na neho zaútočil asi tucet ľudí. Sedemdesiatpäťročného Yiannisa Boutarisa napadli nacionalisti, ktorým sa nepáčilo, že prišiel na spomienkovú slávnosť pri príležitosti výročia vraždenia Grékov Turkami počas prvej svetovej vojny. Starostu, ktorý je známy svojimi protinacionalistickými názormi, bili fľašami a kopali do hlavy a nôh.

Podľa svedkov prišiel za Boutarisom asi tucet ľudí a dožadovali sa, aby opustil ceremóniu pripomínajúcu udalosti známe aj ako genocída pontských Grékov. Niekoľko mužov potom do neho začalo hádzať fľaše, a keď spadol, kopali ho. "Bola to nočná mora. Zaútočilo na mňa niekoľko ľudí. Všade ma udierali," citovala starostu webstránka Greek Reporter. Jeho asistentom sa napokon podarilo dostať starostu preč z dosahu útočníkov a vzali ho do nemocnice. Tam si ho údajne nechali aj cez noc.

Yiannis Boutaris

Premiér Alexis Tsipras označil útočníkov vo vyhlásení za "krajne pravicových násilníkov, ktorí musia čeliť následkom svojich činov". Útok odsúdila aj hlavná opozičná strana Nová demokracia, ktorá vyzvala na okamžité zatknutie vinníkov.