Tuskova kritika na adresu Trumpa neostala dlho bez odozvy: Tvrdý odkaz cez novinárov

Počas stretnutia s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom sa venoval otázke reportéra o nedávnom Tuskovom výroku, že s ohľadom na posledné rozhodnutia prezidenta USA "by si niekto dokonca mohol pomyslieť: Kto potrebuje nepriateľov, keď už máme takýchto priateľov?". Tusk sa tiež vyjadril v zmysle, že vďaka Trumpovi si Európa uvedomila, že si musí pomôcť sama.

"Stratili sme 151 miliárd dolárov obchodovaním s Európskou úniou. Takže mi môžu akokoľvek nadávať a ja keby som bol na ich mieste, tiež by som si nadával, pretože toto sa už diať dlhšie nebude," uviedol Trump. Dodal, že Tuska a predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera pozná veľmi dobre a novinárom povedal: "Pozdravte Jeana Clauda."

Európska únia má nevyriešené problémy s americkou vládou, ktorá odstúpila od jadrovej dohody s Iránom a 28-člennému bloku sa vyhráža uvalením vysokých ciel na dovoz európskej ocele a hliníka. Šéf Bieleho domu tiež vyhlásil, že niektorí členovia NATO neprispievajú plne pre Alianciu a v tejto súvislosti spomenul Nemecko. S takými krajinami sa bude treba podľa neho "zaoberať". Uviedol, že Nemecko "neprispieva tak, ako by malo prispievať, a je to veľký príjemca".

Trump dlhodobo presviedča spojencov z NATO, aby zvyšovali výdavky na obranu, a Stoltenberg ho za túto snahu ocenil. "Vplýva to na spojencov, pretože teraz všetci spojenci zvyšujú výdavky na obranu. Žiadni spojenci neznižujú svoje rozpočty," konštatoval generálny tajomník NATO podľa agentúry Reuters.

Na migrantov jedine svoj slovník

Trump bránil vo štvrtok použitie slova "zvieratá" na niektorých imigrantov, ktorí vstúpili do krajiny nelegálne. Uviedol, že bude aj naďalej používať tento výraz v súvislosti s členmi násilného gangu aj napriek ostrým výčitkám zo strany lídrov Demokratickej strany.

Pri stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom v odpovedi na otázku novinára uviedol, že jeho výrok z predošlého dňa jasne smeroval na členov gangu MS-13. "MS-13, to sú zvieratá prichádzajúce do našej krajiny," uviedol Trump. "Keď MS-13 prichádza, keď členovia iného gangu prichádzajú do našej krajiny, označujem ich za zvieratá. A vždy budem."

Na Trumpa sa zniesla kritika po tom, ako sa v stredu rozprával s predstaviteľmi Kalifornie a reagoval na vyjadrenie, v ktorom sa spomínal gang MS-13. "Máme ľudí prichádzajúcich do krajiny, alebo sa snažia vstúpiť - a mnohých z nich zastavujeme. Neverili by ste, akí zlí sú títo ľudia. To nie sú ľudia. To sú zvieratá."

Agentúra AP pripomína, že Trump opakovane označuje ako "zvieratá" členov násilného pouličného gangu a tiež teroristov a strelcov na školách. "Keď všetci naši pra-prastarí rodičia prišli do Ameriky, neboli 'zvieratá', a títo ľudia tiež nie sú," reagoval líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer. Mexické ministerstvo zahraničných vecí poslalo oficiálny diplomatický list americkému rezortu zahraničia s tým, že Trumpove vyjadrenia sú "absolútne neprijateľné".