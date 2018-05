FOTO Havajská sopka Kilauea ohrozuje obyvateľov: Chrlí popol do výšky niekoľkých kilometrov

PAHOA - Havajská sopka Kilauea vybuchla vo štvrtok pred svitaním priamo na svojom vrchole a vystrelila súvislý stĺp sivého popola do oblohy, približne do výšky deväť kilometrov, ktorý začal padať na neďaleké mestečko Volcano. Informovala o tom tlačová agentúra AP.

Výbuch na vrchole vulkánu nastal krátko po 04.00 h miestneho času, po dvoch týždňoch sopečnej činnosti, pri ktorej z puklín sopky tiekli prúdy lávy do obývaných oblastí a zničili najmenej 26 domov. Erupcia zrejme trvala iba niekoľko minút a nánosy popola boli iba minimálne, pričom v okolí sopky sa očakávali len jeho stopové množstvá, uviedol geofyzik z americkej geologickej služby USGS Mike Poland.

Niektorí ľudia v obci najbližšej k sopke, v mestečku Volcano, prespali celý výbuch, povedala hovorkyňa civilnej ochrany v okrese Havaj, Kanani Atonová. Osobne sa rozprávala s príbuznými a priateľmi z tohto mesta s vyše 2600 obyvateľmi.

John Tarson z cestovnej kancelárie Epic Lava Tour vyhlásil, že o erupcii sa dozvedel, až keď dostal do telefónu varovnú správu. Povedal, že stĺp popola vyzeral inak než tie, ktoré videl predtým, pretože stúpal kolmo do výšky. Video, ktoré zverejnil na internete, zachytávalo stĺp popola týčiaci sa vysoko do zahmlenej oblohy. "Všimol som si, že stĺp stúpa priamo do vzduchu a nenakláňa sa žiadnym smerom," opísal ho Tarson.

"Očakávali sme to a veľa ľudí sa na to chodí pozerať, sú rozrušení a vydesení," dodal. Úrady varovali, že vietor môže odniesť popol do mesta Hilo, v ktorom žije okolo 43.300 obyvateľov. Národná meteorologická služba vydala výstrahu pred popolom, platnú do poludnia. Niekoľko škôl zatvorili pre riziko zvýšeného množstva sopečného plynu oxid siričitý. Na havajskom Veľkom ostrove budú úrady zadarmo rozdávať masky na ochranu pred sopečným popolom.

Robert Hughes vlastní podnik Aloha Junction Bed and Breakfast, asi 2,4 kilometra od kráteru (ústia sopky). Povedal, že napriek tomu nič nepočul a je v oblasti, kam nedopadol žiaden popol. Na jeho podnik mali obavy zo sopky, donedávna lákadla pre návštevníkov, veľký vplyv. Prišiel o stovky rezervácií a vo štvrtok mal len troch hostí namiesto zvyčajných 12 až 14. Jedným z nich bol reportér a ďalší dvaja boli turisti z Talianska.

Kráter sa nachádza na území Havajského sopečného národného parku, ktorý je od 11. mája zatvorený práve pre možnosť ďalších silných erupcií. Predstavitelia úradov oznámili, že výbuch sopky zrejme nebude nebezpečný, keďže ľudia sa už v parku nezdržiavajú. Tieto oblasti úrady evakuovali. Kilauea je jednou z najaktívnejších sopiek na svete. Jej výbuch v roku 1924 usmrtil jedného človeka a 17 dní chrlila do vzduchu skaly, popol a prach.