Most, ktorý rozdeľuje: USA odsúdili výstavbu na Kryme, Rusko opovrhuje medzinárodným právom

WASHINGTON - Spojené štáty odsúdili výstavbu mosta ponad Kerčský prieliv, ktorý spája Rusko s polostrovom Krym. V stredu o tom informovala tlačová agentúra DPA. Most v utorok osobne slávnostne otvoril ruský prezident Vladimir Putin.

USA kritizovali, že 19 kilometrov dlhý most určený pre vozidlá a železničnú dopravu bol postavený bez povolenia ukrajinskej vlády. USA tiež dodali, že most brzdí lodnú dopravu, lebo obmedzuje veľkosť lodí, ktoré sa môžu cez Kerčský prieliv preplaviť. Ten je totiž jedinou vodnou cestou do teritoriálnych vôd Ukrajiny v Azovskom mori.

"Krym je súčasťou Ukrajiny," uviedla vo vyhlásení hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Heather Nauertová. "Ruská výstavba mosta nám pripomína, že Rusko neustále opovrhuje medzinárodným právom," napísala hovorkyňa.

Dodala, že USA už uvalili sankcie na množstvo jednotlivcov a entít, ktoré sa na výstavbe mosta podieľali. Tieto a iné sankcie súvisiace s Krymom budú platiť dovtedy, kým Rusko nevráti kontrolu nad Krymským polostrovom Ukrajine, zdôraznila Nauertová.

Ruský prezident Putin v utorok slávnostne otvoril most ponad Kerčský prieliv, ktorý spája juhoruský Krasnodarský kraj s polostrovom Krym. Putin prešiel cez most v kabíne oranžového nákladného automobilu Kamaz. Auto sám šoféroval a na mieste spolujazdca sedel Alexandr Ostrovskij, riaditeľ spoločnosti SGM-Most, ktorá bola generálnym dodávateľom celej stavby. Prenos z otvorenia mosta vysielala ruská štátna televízia. V konvoji vedenom Putinom prešlo cez most z ruskej na krymskú stranu približne 35 vozidiel.

Ukrajinský polostrov Krym Rusko anektovalo v roku 2014. Krymský most začali stavať vo februári 2016 a svojou dĺžkou 19 kilometrov je najdlhším v Rusku. Pre železničnú dopravu má byť sprístupnený v roku 2019.