Maďarský minister spravodlivosti označil Európsku prokuratúru za zbytočnú

László Trócsányi

BUDAPEŠŤ - Maďarský minister spravodlivosti László Trócsányi nepodporí vstup svojej krajiny do Európskej prokuratúry (EPPO). Trócsányi to uviedol v utorok v Budapešti na vypočúvaní pred parlamentným výborom pre európske záležitosti pred nástupom do nového vládneho cyklu.