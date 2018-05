FOTO Tragédia v Kašmíre: Drevený most sa zrútil aj s dvadsiatkou študentov, obetí pribúda

Most spadol, keď sa na ňom fotila skupina 23 študentov medicíny z mesta Faisalábád, ktorí majú krátko po dvadsiatke. Záchranárom sa v nedeľu podarilo zachrániť z vody päť osôb, pričom v súčasnosti pátrajú po ďalších 15 osobách.

People stand in a state of helplessness along #JangranNullah of #NeelumValley in which more than 20 students from #Lahore Medical and Dental College (#LMDC) drowned after the footbridge they were standing on in defiance of a warning about maximum loading capacity collapsed. pic.twitter.com/m0utxb6jbP