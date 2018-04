Trump hostí v USA Macrona s manželkou: Noblesná večera a slová chvály

Dvojica politikov povečerala v spoločnosti svojich manželiek Melanie Trumpovej a Brigitte Macronovej v Mount Vernone, sídle prvého amerického prezidenta Georgea Washingtona v štáte Virgínia.

Večera prebehla podľa Trumpových slov "naozaj fantasticky", informovala agentúra AP. Jej hlavným chodom bol druh platesy podávaný s citrónovým krémom a špargľou. Podávali sa tiež plnené cestoviny a ako dezert čokoládové suflé a čerešňová zmrzlina.

Po večeri sa lídri aj s manželkami vrátili do Bieleho domu. Ešte pred večerou Macron s Trumpom slávnostne vysadil na južnom trávniku Bieleho domu dub pochádzajúci z francúzskej obce Belleau, pri ktorej sa v roku 1918 odohrala v rámci prvej svetovej vojny bitka, v ktorej zahynuli tisíce príslušníkov americkej námornej pechoty. Následne sa spoločne so svojimi manželkami presunuli prezidentským vrtuľníkom Marine One na zmienenú večeru.

V utorok privítajú Macrona v Bielom dome, kde bude v Oválnej pracovni rokovať s Trumpom. V pláne je aj spoločná tlačová konferencia a pompézna štátna večera s takmer 150 hosťami.