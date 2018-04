VIDEO Hrôza v Toronte: Vodič s dodávkou vyšiel na chodník a zrážal ľudí, 10 mŕtvych

Vyšetrovatelia o prípade zverejnili len málo informácií. Ako uviedli, vodiča, ktorý žil na predmestí Richmond Hill a doteraz nebol polícii známy, vypočúvajú a prešetrujú tiež zábery z bezpečnostných kamier.

Alek Minassian

Otázku motívu policajní predstavitelia nekomentovali, uviedli však, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že mal incident spojenie s medzinárodným terorizmom. "Na základe toho, čo máme, nie je nič, čo by malo v súčasnosti ohroziť národnú bezpečnosť," uviedol náčelník torontskej polície Mark Saunders.

Incident sa stal okolo 13:30 miestneho času (19:30 SELČ), keď boli ulice plné ľudí, čo si užívali teplé počasie. Minassian vo veľkej rýchlosti prechádzal mestskou časťou North York a podľa predpokladov úmyselnie vošiel na chodník. Vodič pokračoval po zrážkach asi ešte míľu, pričom po ceste narazil aj do hydrantu.

Výpovede svedkov

Očitý svedok incidentu uviedol, že dodávka vyšla na chodník a rýchlosťou približne 80-100 kilometrov za hodinu zrážala chodcov. "Vyšiel na chodník a jedného po druhom začal zrážať chodcov. Len tak zničil toľkým ľuďom život. Každému, kto sa mu dostal do cesty," uviedol pre CTV News svedok, pričom dodal, že medzi obeťami je aj osoba, ktorá tlačila detský kočík.

"Moja kamarátka bola preč. Nemohla som ju nájsť. Všade okolo boli telá," opísala denníku Globe and Mail zamestnankyňa IT firmy Michele Kelmanová, ktorá tesne unikla smrti pri ceste z obeda. Kolegyňa, ktorá išla vedľa nej, jej počas okamihu zmizla z očí, keď ju dodávka odhodila vysoko do vzduchu podobne ako ďalšie obete.

Reakcia premiéra

Na incident už zareagoval kanadský premiér Justin Trudeau, ktorý vyjadril súcit so všetkými zúčastnenými. "Všetci by sme sa mali cítíť bezpečne, keď kráčame po našich mestách a dedinách. Situáciu dôkladne sledujeme a budeme pokračovať s našimi partnermi z oblasti presadzovania zákona po celej krajine, aby sme zaistili ochranu a bezpečnosť všetkým Kanaďanom," uviedol.

Tichý zabijak

Podľa ľudí, ktorí Minassiana poznajú či poznali, sa nikdy neprejavoval násilne a bol skôr tichý a nenápadný. Na torontskej strednej škole podľa spolužiačky Shereen Chamiovej navštevoval lekcie pre žiakov s výukovým handicapom. "Nebol spoločenský, ale ak si spomínam, bol absolútne neškodný," povedala podľa Reuters Chamiová.