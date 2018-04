Celý život bojovala proti apartheidu: FOTO Milióny ľudí sa rozlúčili s Winnie Mendelovou

Tisícky smútiacich, najmä podporovateľov vládnej strany Africký národný kongres (ANC), zaplnili 40-tisícový štadión, aby oslávili osobnosť, ktorú pochovajú ako národnú hrdinku. Madikizelová-Mandelová, ktorú často nazývajú aj "matka národa" alebo "mama Winnie", zomrela 2. apríla vo veku 81 rokov. "Dlho predtým, ako sa stalo módnym žiadať o prepustenie Nelsona Mandelu z Robben Island, moja matka udržiavala nažive jeho pamiatku," povedala jej staršia dcéra Zenani Mandelová-Dlaminiová za potlesku prítomných.

Mnohí Juhoafričania sa postavili na stranu Madikizelovej-Mandelovej proti jej kritikom, ktorí ju označujú za kontroverznú a vinia ju, že sa zaplietla do politického násilia. V roku 1991 ju dokonca odsúdili na šesť rokov väzenia za únos a napadnutie v prípade úmrtia 14-ročného militanta, no neskôr trest znížili len na pokutu. Ona akúkoľvek účasť na prípade odmietala.

Winnie Madikizelová-Mandelová sa narodila 26. septembra 1936. Za Nelsona Mandelu bola vydatá v rokoch 1958 - 1996, no počas väčšiny tohto obdobia bol jej manžel vo väzení. Ona sama sa vtedy angažovala ako aktivistka proti apartheidu a stala sa medzinárodným symbolom odboja proti nemu. Za to bola tiež vo väzení a neskôr mnohé roky aj v domácom väzení.

Po jej úmrtí do Juhoafrickej republiky smerovali vyjadrenia sústrasti z celého sveta. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres ju označil za medzinárodný symbol odporu, ktorej výnimočný život ovplyvnil milióny ľudí na celom svete. "Kombinácia patriarchizmu a rasizmu v Juhoafrickej republike počas apartheidu znamenala, že čierne ženy museli od narodenia až do smrti prekonávať nesmierne prekážky, čo robí jej úspechy ešte výnimočnejšími," povedal v piatok počas spomienky v New Yorku, pričom Nelsona Mandelu vôbec nespomenul.