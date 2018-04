Zomrela exmanželka Nelsona Mandelu: Na krku mala viacero škandálov

Winnie Madikizelová-Mandelová sa narodila 26. septembra 1936. Za Nelsona Mandelu bola vydatá v rokoch 1958 - 1996, no počas väčšiny tohto obdobia bol jej manžel vo väzení. Ona sama sa vtedy angažovala ako aktivistka proti apartheidu a stala sa medzinárodným symbolom odboja proti nemu. Za to bola tiež vo väzení a neskôr mnohé roky aj v domácom väzení. Madikizelová-Mandelová sa však spájala aj s kontroverziou. V druhej polovici 80. rokov minulého storočia sa napríklad nechala počuť, ako podporuje techniku mučenia známu ako necklacing - dávanie pneumatík okolo krkov podozrivých informátorov, ktoré pri mučení zapália. Obvinili ju tiež z ustanovenia vlády teroru v niektorých častiach predmestia Soweto. V roku 1991 ju formálne obvinili z únosu a napadnutia v prípade úmrtia 14-ročného militanta, za ktoré ju odsúdili na šesť rokov väzenia, no neskôr trest znížili len na pokutu.