Fatálna chyba ruských lekárov: Pri jednoduchom zákroku zabalzamovali Jekaterinu (†27) zaživa

MOSKVA - Podľa príbuzných boli Jekaterine Fedjaevovej diagnostikované cysty na vaječníkoch, ktoré sa jej lekári rozhodli chirurgicky odstrániť. Pri rutinnom laparoskopickom zákroku v nemocnici v Uljanovsku na západe Ruska však došlo k fatálnej chybe. Ako informovala agentúra TASS, namiesto fyziologického roztoku podal personál pacientke formalín, ktorý obsahuje formaldehyd. Ten sa používa na balzamovanie tiel. Mladá žena začala trpieť kŕčmi a zvracaním, nakoniec upadla do kómy. Ani prevoz do špičkového zdravotníckeho zariadenia v Moskve jej život nezachránil, zomrela v dôsledku zlyhania orgánov.

Matka Galina Baryšnikovová a jej manžel Igor boli pri Jekaterine, keď ju previezli zo sály na oddelenie. "Nohami jej mykalo, mala kŕče a celé telo sa triaslo," povedala matka s tým, že jej dcéra sa tak strašne trápila, že to nevie ani opísať. Tvrdí, že sa ňu neprišiel pozrieť žiadny lekár, keď sa preberala z anestézie.

Mladá žena trpela neustálou bolesťou a zvracaním. "Netušili sme, že ide o formalín... Ľudia, ktorí vykonali operáciu, už ale vedeli, že jej cez infúziu podali niečo zlé. Mali prijať naliehavé opatrenia, ale neurobili nič," uviedla nahnevaná a zronená Galina.

Matka požiadala lekárov, aby dcére pomohli, ale tí jej vraj odporučili, aby radšej išla domov, najedla sa a prestala sa strachovať. "Prosila som: "prosím, pomôžte jej, ona je moje jediné dieťa "," hovorí Galina, ktorá si myslí, že chceli, aby odišla, aby mohli všetko ututlať.

Po zhoršení stavu previezli Jekaterinu na jednotku intenzívnej starostlivosti. Jej matka tvrdí, že lekári 14 hodín po operácii neurobili nič, aby jej formalín odstránili z tela. Keď išla hľadať lekárov, našla ich zabratých do rozhovoru o tom, ako jej povedať, že došlo k "hroznej chybe". Ale presne neuviedli, čo sa stalo.

"Došlo k lekárskej chybe. Teraz je v kóme, jej srdce, pľúca a pečeň prestali pracovať. Je pripojená k umelému pľúcnemu ventilátoru," povedala vedúca lekárka. Až na regionálnej klinike sa manželia dozvedeli, že Jekaterine namiesto fyziologického roztoku podali formalín.

Lekári použili 52 druhov liekov v zúfalej snahe zachrániť ženu, no nepomohlo to. Po prevoze do moskovskej nemocnice minulý štvrtok zomrela. "Hovorila som s vyšetrovateľom a povedal mi, že je to nedbanlivosť. Ale toto je čistá vražda," tvrdí nešťastná matka, ktorá musela pochovať svoju jedinú dcéru.

Miestne orgány už začali vyšetrovanie incidentu a podľa nariadení uljanovského guvernéra Sergeja Morozova boli hlavný lekár, ako aj zodpovedný zdravotnícky personál, prepustení. V prípade obvinenia by mohli čeliť pobytu za mrežami.