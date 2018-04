FOTO Hrozivá nehoda autobusu plného stredoškolákov: Zo stroja bol takmer kabriolet

NEW YORK - Prenajatý autobus s tínedžermi, vracajúcimi sa v nedeľu neskoro večer z krátkych jarných prázdnin, narazil do nadjazdu na ostrove Long Island v americkom štáte New York. Pri náraze utrpelo vážne zranenia šesť cestujúcich a vrchná časť vozidla bola po celej dĺžke zdemolovaná.