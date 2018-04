Desivá nehoda v Komjaticiach: FOTO Vzbĺkol peugeot, Dávida a Karin vytiahli z ohnivého pekla

KOMJATICE - Polícia zverejnila hrozivé fotografie havarovaných vrakov. Pri pohľade na ne vám napadne len jediná vec, a to že posádky nemohli prežiť. Jedno z áut začalo navyše horieť. Obetaví policajti ale ťažko zranených z horiaceho pekla vyslobodili.

K nehode došlo koncom marca pri obci Komjatice v Nitrianskom kraji. Zrazili sa Peugeot 206, ktorý riadil Dávid (21), s Fordom S-Max, za volantom ktorého sedel Peter (33). Havarované vraky spozorovala policajná hliadka.

Mimo auta už bol Peter (33). Vo vnútri druhého auta zostal zakliesnený Dávid so spolujazdkyňou Karin (20). Auto už začínalo horieť, no dvere sa mužom zákona nedarilo otvoriť. Posádka bola zranená, vytiahnuť ju cez okno preto neprichádzalo do úvahy. "Napriek vypätej situácii, keď tieto osoby kričali od bolesti a chceli sa dostať ihneď von, policajti zachovali chladnú hlavu a auto začali hasiť. Hasiči prišli o pár minút a hliadka im pomohla obe osoby vyslobodiť," opísala polícia na sociálnej sieti.

Zranený Peter, ktorý po nehode z auta vypadol, je už z nemocnice doma. Dvojica z druhého auta sa podľa polície podrobila náročným operačným zákrokom. Zdravotný stav Karin je stabilizovaný, Dávid naďalej bojuje o život.

"Gabriel Dobrovodský a Milan Korduliak preukázali vo výkone služby mimoriadnu obetavosť a statočnosť, kedy vďaka svojmu rozhodnému konaniu aj napriek psychicky náročnej a vypätej situácii bez ohľadu na nebezpečenstvo svojho vlastného ohrozenia vynaložili maximálne úsilie smerujúce k záchrane dvoch ľudských životov, čo sa im v konečnom dôsledku aj podarilo," vyzdvihla polícia prácu kolegov. Ak by nekonali rozhodne, obetavo a rýchlo, Dávid a Karin by v horiacom vraku zahynuli.

