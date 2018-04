Cestujúci zažili na výletnej lodi dva týždne pekla: FOTO katastrofy, na ktorú v živote nezabudnú

MIAMI - Keď viac ako dvetisíc pasažierov nastúpilo na výletnú loď, mysleli si, že na nich čaká plavba snov. To ale ešte netušili, že zažijú pravý opak - plavbu ako z nočnej mory. Stavebný ruch, všade, kam sa pozreli, makal robotník, a v takomto prostredí sa nedá oddychovať ani pri tej najlepšej vôli.

Zhruba dve tisícky ľudí nastúpili minulý mesiac na palubu luxusnej lode spoločnosti Norwegian Sun, aby absolvovali dvojtýždennú plavbu z Miami do Los Angeles cez Panamský prieplav. Všetci si mysleli, že majú pred sebou krásnu dovolenku, na ktorej si oddýchnu a načerpajú nové sily. Krátko po tom, ako loď odplávala z prístavu, im ale bolo oznámené, že počas nasledujúcich dní budú na palube prebiehať stavebné úpravy.

To, čo ale na pasažierov čakalo, by si nepredstavovali ani v tom najhoršom sne. Namiesto vytúženého relaxu takmer prišli o nervy, pretože takmer počas celej plavby ich rušil čulý stavebný ruch, klopanie či vŕtanie. Cestujúca menom Mae-Claire Lockeová pobyt na lodi opísala ako šestnásť dní v pekle. "To nebola dovolenka, ale čisté stavenisko." Mnohé z reštaurácií alebo iných zariadení boli kvôli renovácii zavreté a okrem toho sa na lodi šíril silný zápach od chemikálií, ktoré robotníci používali pri práci.

A ohrozené bolo dokonca priamo zdravie cestujúcich; Marie uviedla, že kovové črepy, ktoré odleteli zo zbíjačky, sa dostali do oka jej malého syna. Ten musel následne vyhľadať lekársku pomoc.

Toto prístalo jednej cestujúcej v šaláte počas obeda

Pridáva sa ďalšia cestujúca, Annie Barberová. "Boli sme šokovaní z rozsahu prác, ktoré na palube prebiehali. Starú podlahu vymieňali za novú, všade lietali trosky a ten hluk bol neznesiteľný. Okrem toho sa vzduchom šíril otrasný smrad, viacerí pasažier mali podráždenú kožu. Robotníci nosili ochranné masky, nám nedali nič," opísala situáciu.

Na mimoriadne nepríjemnú plavbu za tisíce dolárov sa oficiálne sťažovali stovky cestujúcich, ktorí na Facebooku založili stránku, kde zverejňujú fotky a videá, ako to na lodi vyzeralo. Od Norwegian Cruise Line požadujú vrátenie peňazí za celú dovolenku, vrátane všetkých nákladov spojených s cestovaním do prístavu, a navyše aj odškodné za spôsobený stres. Keby vraj vedeli, že loď sa bude opravovať počas plavby, nikdy by sa jej nezúčastnili. Spoločnosť im medzičasom ponúkla 25-percentnú zľavu na ďalšiu plavbu, čo ale sťažujúca strana rezolútne odmietla.

Hovorkyňa Cruise Line v tejto súvislosti uviedla, že im ide vždy o to, aby ponúkli svojim zákazníkom tie najlepšie zážitky a služby. "Naša loď Norwegian Sun momentálne podstupuje renováciu, aby mohla ešte lepšie slúžiť našim hosťom. Robíme všetko pre to, aby sme minimalizovali dopad prác na cestujúcich, je pravdou, že v tomto prípade išlo o väčšie nepríjemnosti, než je nám milé," priznala chybu.