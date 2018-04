Orbán pod paľbou kritiky NYT: Zvrátil demokraciu, no sám môže čoskoro spadnúť

Viktor Orbán

WASHINGTON - V nedeľňajších voľbách jeho strana pravdepodobne vyhrá a on bude pokračovať vo svojom útoku na demokraciu. Hlasovanie však nebude len vstupnou bránou autokrata k moci, ale potenciálne aj k pádu. To, s akou intenzitou viedol kampaň, totiž naznačuje neistotu. Myslia si to editori denníka The New York Times, ktorí v editoriáli s názvom "Orbánovo zvrátenie demokracie" ostro skritizovali maďarského premiéra.