Ruská TV zverejnila údajný telefonát z nemocnice: Prepis rozhovoru s otrávenou Skripaľovou

V telefonickom rozhovore odvysielanom Rossijou 1 ženský hlas, o ktorom Skripaľova neter Viktoria tvrdí, že patrí Juliji, hovorí, že ona aj jej otec sú "v poriadku" a ich stav "sa zlepšuje".

"Všetko je v poriadku, všetko sa dá napraviť, všetko sa zlepšuje," hovorí do telefónu ženský hlas, ktorý údajne patrí Juliji Skripaľovej. Na otázku, ako sa má otec, údajná Julija Skripaľová odpovedá: "Všetko je v poriadku, odpočíva, spí. Všetci sú zdraví."

Telefonát sa údajne uskutočnil ráno 5. apríla. Prepis podľa stanice BBC:

Viktoria: Ahoj?

Údajná Julija: Ahoj. Počuješ ma?

Viktoria: Áno, počujem ťa.

Údajná Julija: To som ja, Julija Skripaľová.

Viktoria: Oh, Julka, to si ty! Spoznávam podľa hlasu, že si to ty, ale nemôžem tomu uveriť. Takže ti dali telefón, však?

Údajná Julija: Áno, áno.

Viktoria: Vďakabohu! Juli, je s tebou všetko v poriadku?

Údajná Julija: Všetko je ok, všetko je v poriadku.

Viktoria: Pozri, ak zajtra dostanem (britské) vízum, prídem za tebou v pondelok.

Údajná Julija: Vika, nikto ti nedá vízum.

Viktoria: Ok, to som si tiež myslela. Dobre.

Údajná Julija: S najväčšou pravdepodobnosťou.

Viktoria: Ak mi ho dajú, potrebujem, aby si mi povedala, či ťa môžem navštíviť alebo nie, povedz mi, že môžem.

Údajná Julija: Myslím, že nie, teraz je taká situácia, vyriešime to neskôr.

Viktoria: Viem, všetko viem.

Údajná Julija: Neskôr, vyriešime to neskôr, všetko je v poriadku, uvidíme sa potom.

Viktoria: Je to tvoj telefón?

Údajná Julija: Je to dočasný telefón. Všetko je v poriadku, ale uvidíme, ako to bude, rozhodneme sa neskôr. Vieš, aká je tu situácia. Všetko je v poriadku, všetko sa dá napraviť, všetci (ona a jej otec) sa zotavujú a sú nažive.

Viktoria: Jasné! Tvoj otec je v poriadku?

Údajná Julija: Všetko je v poriadku. Teraz odpočíva, spí. Všetci sme zdraví, nikto nebol nezvratne postihnutý. Čoskoro ma prepustia. Všetko je v poriadku.

Viktoria: Bozkávam ťa, zajačik.

Údajná Julija: Ahoj.

Bývalého dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v Salisbury, v ktorom Skripaľ žil. Skripaľa v minulosti v Rusku usvedčili zo špionáže pre Britániu, avšak v roku 2010 ho v rámci výmeny agentov prepustili na slobodu.

Podľa Británie bola pri útoku naňho použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze a obvinila z toho Moskvu. Rusko však akúkoľvek zodpovednosť za útok odmieta a najnovšie žiada od Londýna ospravedlnenie a odpoveď na otázku, na čom sú jeho tvrdenia založené.