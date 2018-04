Bývalá ministerka skritizovala Trumpa: Prepojenie s fašizmom, hrozba aj u našich susedov

Madeleine Albrightová

WASHINGTON - Každé obdobie má svoju formu fašizmu a platí to aj o súčasnosti. Znepokojujúce je to, že fašizmus sa môže prikrádať krok po kroku bez povšimnutia, až kým nie je neskoro. Dnes sa tak deje napríklad aj v Maďarsku a Poľsku. Myslí si to bývalá ministerka zahraničných vecí USA Madeleine Albrightová.