Rusko uskutočnilo prvý prelet svojho vojenského lietadla ponad severný pól

"Úplne prvýkrát od sovietskej éry sme uskutočnili lety protiponorkových lietadiel ponad severný pól k pobrežiu Severnej Ameriky," uviedol ruský minister obrany Sergej Šojgu.

Rozvoj a modernizácia Severomorskej flotily a celej arktickej oblasti zostávajú aj naďalej jednou z priorít ruského ministerstva obrany. Len v roku 2017 dostala Severomorská flotila "1090 kusov modernej vojenskej techniky vrátane piatich rýchlych útočných člnov, siedmich logistických plavidiel, deviatich protilietadlových a desiatich protiraketových radarových systémov", povedal Šojgu.

Podľa ruského ministra obrany tento rok už do arzenálu Severomorskej flotily pribudol ľadoborec Iľja Muromec. Na zaradenie do výzbroje čaká podporné logistické plavidlo Elbrus a ďalších niekoľko lodí v súčasnosti prechádza poslednými skúškami pred uvedením do služby.