Opozičný politik z Kene zažíva peklo: Už tri dni ho zadržiavajú na záchode

"Nejedol som. Nemôžem sa umyť. Nemám prístup k mojim právnikom, rodinným príslušníkom ani lekárom," napísal v stredu Miguna Miguna - ako sám uvádza - z "toalety v Terminále 2".

Politika nedávno vyhostili z Kene do Kanady, kde predtým dlhé roky žil, neskôr však súd toto rozhodnutie anuloval. Keď sa Miguna v pondelok vrátil do Nairobi, bezpečnostné zložky rozhodnutie súdu nerešpektovali, a snažili sa ho naložiť do iného lietadla a opäť vystrnadiť z krajiny, čomu sa však politik bránil. Odvtedy je podľa jeho príspevkov na Twitteri uväznený na letiskovej toalete.