Brutálne útoky v Nemecku: Bezdomovcovi odrezali hlavu, muž polial ženu kyselinou

Potvrdili to v stredu kriminalisti, ktorí však predbežne odmietli zverejniť akékoľvek ďalšie podrobnosti ku kauze a požiadali verejnosť o pomoc, pričom hľadajú hlavne možných svedkov. Uviedla to agentúra DPA. O skutočnosti, že bezdomovec zomrel násilnou smrťou, informovala polícia už krátko po náleze bezduchého tela 59-ročného muža uplynulý piatok.

Ľudia, ktorí so zavraždeným Gerdom Michaelom Stratenom prichádzali do kontaktu, ho označili za priateľského človeka, ale uzavretého samotára, napísalo internetové vydanie denníka Bild. Polícia podľa regionálnej rozhlasovej a televíznej stanice SWR uviedla, že bezdomovec, ktorý nekonzumoval alkoholické nápoje ani nebol závislý od drog, sa pokúšal o návrat do normálneho života. Zatiaľ v tejto trestnej veci nezadržali žiadneho podozrivého. Obeť videli naposledy živú vo štvrtok 22. marca.

Na ulici v Mindene zaútočil muž kyselinou na ženu

Vďaka svojej duchaprítomnosti utrpela v stredu 44-ročná žena, ktorú na ulici v Mindene v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko poliali kyselinou, iba ľahké zranenia. Informovala o tom agentúra DPA.

Podozrivým z útoku je 51-ročný muž, ktorý síce z miesta činu ušiel na bicykli, avšak v krátkom čase ho zadržali obďaleč. Fľašu, ktorú pri tom použil, policajti zaistili. Páchateľ zasiahol tvár a krk ženy, keďže si však túto časť tela stačila čiastočne zakryť bundou, vyhla sa vážnejším následkom. O pozadí incidentu a motíve činu polícia zatiaľ nezverejnila žiadne informácie.